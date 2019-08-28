"Ленка-прибиральниця": Кравець і Леонов повеселили репетицією до другого ефіру Танці з зірками

Олена Кравець і Макс Леонов на всіх парах готуються до другого ефіру нового сезону Танці з зірками 2019! При цьому хореограф і актриса із задоволенням показують шанувальникам деталі цих тренувань. Зазначимо, що за результатами першого ефіру Танців пара Кравець-Леонов увірвалася п'ятірку лідерів і посіла почесне 5-е місце! Тоді Олена та Макс виконали запальний фокстрот.

Яким саме танцем вони будуть дивувати глядачів під час другого ефіру - поки що секрет. Зате відомо, що актриса і хореограф активно до нього готуються. І репетиції не обходяться без кумедних випадків.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram партнер Кравець з Танців з зірками Макс Леонов опублікував веселе відео з тренувального залу. На ньому бачимо Кравець, яка лежить на підлозі... . При цьому Леонов зазначив, мовляв, підлоги в залі брудні і Олена виступила "прибиральницею". Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

“Ми прийшли в зал - працювати над танцем для другого ефіру! А тут виявилося трошки неприбрано. Ось, і Ленка зголосилася допомогти. Ленка - прибиральниця, у якої півмільйона абонентів в інстаграмі...преміум-клас, - сміється Леонов, коментуючи відео. - Ось так ми прибираємо зали".

“Якщо вам потрібна прибирання танцювальних залів, то є ось така послуга. Я натираю підлоги", - підіграє Кравець.

Олена Кравець і Максим Леонов / Фокстрот / Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше в коментарі LITE Наталя Могилевська оцінила свої сили в нових сезонах Танців з зірками. Українська співачка зізналася, що всі 1,5 роки після своєї останньої участі в проекті вона наполегливо тренується. І в неї виходить на даний момент краще, ніж раніше. До речі, тренером Могилевської є Ігор Кузьменко - її колишній партнер по проекту.