Легенда 90-х Backstreet Boys випустила новий кліп до 25-річчя групи

Відео: Backstreet Boys - Chances (youtube.com/Backstreet Boys)
Знаменита американська група Backstreet Boys, яка була дуже популярна в 90-ті, випустила новий кліп на композицію Chances.
Ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі групи. За кілька годин він встиг набрати майже чверть мільйона переглядів.
Chances став другим кліпом бойз-бенду за останні п'ять років. Ймовірно, приводом для його випуску став 25-річний ювілей, який Backstreet Boys відзначають в нинішньому році.
Фото: Backstreet Boys (instagram.com/backstreetboys)
Відомо, що влітку 2018 року група відправилася в тур Backstreet Boys: Larger Than Life.
Зазначимо, що композиція Chances увійде в майбутній 10-й студійний альбом групи, який називатиметься DNA і вийде в світ 25 січня 2019 року. Backstreet Boys також вирушать у великий світовий тур в підтримку альбому, починаючи з травня 2019 року.
Фото: Backstreet Boys (instagram.com/backstreetboys)
Колектив був створений у 1993 році в місті Орландо. Починаючи з одноіменного дебютного альбому 1996 року, група продала близько 130 мільйонів примірників своїх платівок.
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Відео: РБК-Україна