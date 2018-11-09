Легенда 90-х Backstreet Boys випустила новий кліп до 25-річчя групи

Відео: Backstreet Boys - Chances (youtube.com/Backstreet Boys)

Знаменита американська група Backstreet Boys, яка була дуже популярна в 90-ті, випустила новий кліп на композицію Chances.

Ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі групи. За кілька годин він встиг набрати майже чверть мільйона переглядів.

Chances став другим кліпом бойз-бенду за останні п'ять років. Ймовірно, приводом для його випуску став 25-річний ювілей, який Backstreet Boys відзначають в нинішньому році.

Фото: Backstreet Boys (instagram.com/backstreetboys)

Відомо, що влітку 2018 року група відправилася в тур Backstreet Boys: Larger Than Life.

Зазначимо, що композиція Chances увійде в майбутній 10-й студійний альбом групи, який називатиметься DNA і вийде в світ 25 січня 2019 року. Backstreet Boys також вирушать у великий світовий тур в підтримку альбому, починаючи з травня 2019 року.

Фото: Backstreet Boys (instagram.com/backstreetboys)

Колектив був створений у 1993 році в місті Орландо. Починаючи з одноіменного дебютного альбому 1996 року, група продала близько 130 мільйонів примірників своїх платівок.

Нагадаємо, Ірина Білик випустила кліп у стилі шансон про загадкове Леоніда.

Раніше Наталія Могилевська представила кліп, присвячений Кузьмі.

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Відео: РБК-Україна