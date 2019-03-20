Леді-ящірка: Катя Осадча підкорила ефектним образом в облягаючому комбінезоні

Катя Осадча не встигла повернутися зі свого вікенду з Італії і Німеччини, як відразу ж з головою поринула в роботу. Звичайно, іменита українська телеведуча взялася за зйомки нового випуску програми "Світське життя". При цьому Осадча зізналася, що для зйомок нового сюжету їй довелося встати дуже рано і відправитися зі знімальною групою у МЦКМ "Жовтневий палац" в Києві.

На культурній локації відбулася прем'єра вистави "Ladies Night. Kyiv Style". У постановці грають дійсно відомі українські чоловіки: Влад Яма, Антон Лірник, Арсен Мірзоян, Олександр Педан та інші. Постановка розповідає про історію шести друзів, які, так вже вийшло, залишилися без роботи. І марно намагаються її знайти. І ось якось герої знаходять оголошення, де розповідається, що за вхід в бар з чоловічим стриптизом у програмі жінки готові платити 200 доларів. Не складно здогадатися, в якому далі напрямку розвивається сюжет спектаклю "Ladies Night".

Враження від нової прем'єри також отримала і Катя Осадча, яка відвідала захід дійсно в блискучому образі.

Телеведуча виблискує перед камерами в ефектному комбінезоні, декорованому паєтками зеленого кольору, які переливаються на світлі. Безумовно, не обійшлося без класичного аксесуара – оригінальної капелюшки від Marta Holod з пір'ям.

"Ранок, а я вже нарядна", - з гумором підписала фото Катя Осадча.

Також на instagram-сторінці програми "Світське життя" з'явилося ще більше фото з прем'єри:

Катя Осадча та Олександр Педан

Осадча з Владом Ямою і його дружиною

Катя Осадча та Арсен Мірзоян

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов побували в особливому місці Мюнхена, порушивши дієту.

А що стосується образыв телеведучої, пропонуємо розглянути кілька останніх: у соковитый рожевій сукні, а також костюмі в рибках.