Леді-вамп: Тіна Кароль продовжує спокушати фанів новим образом з Голос країни

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

У новому образі особливо добре продумані деталі

Тіна Кароль останнім часом буквально запаморочила голови шанувальників цілою серією часом відвертих, часом замислених, але завжди яскравих образів. Іноді фанати критикували Кароль і все ж не один fashion-лук не залишив байдужим.

Тепер же Кароль інтригує шанувальників закуліссям зйомок нового випуску популярного шоу Голос країни, в рамках якого виконавиця є членом журі (разом з Потапом і Дан Баланом). Так, на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала всього кілька ефектних фото, на яких показує деталі свого стильного аутфіта.

На Тіні – картата сукня з кокетливою блискавкою в районі декольте від улюбленого бренду the Coat by Katya Silchenko. До речі, раніше ведуча проекту Голос країни Катя Осадча також показувала шанувальникам свій новий образ. І також в літньому платті the Coat. Радимо розглянути уважніше її повітряний лук.

Повернемося ж до Тіни Кароль. На ніжках співачки – оригінальні босоніжки з еластичною гумкою від бренду FENDI.

Тіна Кароль під час зйомок нового випуску Голос країни (фото: instagram.com/tina_karol)

Проте найбільше уваги привертає жіночна ретро-зачіска Тіни. Волосся акуратно зачесане на один бік і трохи завите великими хвилями. З декору - дві милі червоні шпильки.

В макіяжі акцент зроблений на очі і, звичайно ж, губи виконавиці. Тільки от на цей раз замість впізнаваної червоної помади Тіна використовувала більш приглушений колір.

Шанувальники співачки поспішили прокоментувати її новий вихід на фан-сторінці в мережі instagram:

"Дуже гарна і стильна"

"Краса в деталях"

"Клеопатра"

"Крутий образ"

Нагадаємо, що до цього Тіна Кароль опублікувала воістину чудовий портрет, на якому пронизливо з легкою посмішкою дивиться в камеру. 34-річна співачка полонила своєю красою і тонкими рисами обличчя.

