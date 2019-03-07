Леді досконалість: Леся Нікітюк пройшлася по рідному місту в стильному образі

Телеведуча полонила шанувальників зовнішнім виглядом

Известная украинская шоувумен и телеведущая Леся Никитюк приехала в родной Хмельницкий с важной миссией – поздравить любимую маму Екатерину Петровну с днем рождения. Она показала совместное фото с самым дорогим человеком на земле. Поклонники отметили цветущий внешний вид женщины и присоединились к пожеланиям. Пользуясь случаем, знаменитость решила прогуляться по городу детства и юности, показав фото в весеннем образе на страничке в Instagram.

Стильная Леся отправилась на променад в классическом черном пальто, узких брюках по фигуре и белой кофте с красочным принтом. Образ звезда дополнила трендовыми черными очками. На пальце у нее красуется изящное колечко, тайну которого она раскрыла любопытным подписчикам во время своего визита в Берлин.

Она оставила лаконичный и красноречивый комментарий на английском языке: "Папарацции", отметив свою подруга, ставшую автором fashion-фото.

Леся Никитюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Элегантный look Никитюк привел в восторг фолловеров. Они отметили, что звезда выглядит женственно и сногсшибательно.

"Какая стильная", "Отличное фото", "Супер! Стильно!", "Шикарное фото!", "Какая Вы красотка в этом наряде!", "Леди! Просто до совершенства! Леди Ле, так держать! Высший класс!", "Леся ты лучшая", "Стильно", "Вау, супер", - не сдерживали нахлынувших от увиденного эмоций пользователи сети.

Напомним, что Леся Никитюк продолжает охотно делиться пляжными фото со своего отдыха на Мальдивских островах. Она опубликовала будоражащий воображение снимок в бикини на закате.

Видео: РБК-Украина