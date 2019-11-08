Леді в синьому: Наталя Могилевська блиснула стрункими ніжками в латексному вбранні

Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка раніше розсекретила свою вагу, не раз дивувала своїми екстравагантними образами. Для новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, Наталія обрала дуже сміливе вбрання – латексний плащ на голе тіло. Наталія Могилевська щоразу демонструє публіці нові яскраві образи. На сцені святкового шоу "Привіт, 20-ті!" у новорічну ніч вона з'явиться в сексуальній латексній сукні-плащі яскраво синього кольору. Таке вбрання підкреслює розкішне декольте співачки, а асиметричний поділ плаща оголює її ліву ногу.

Наталя Могилевська в яскравій сукні (фото: прес-служба "Україна")

Артистка доповнила свій образ туфлями-човниками в тон вбранню і довгими витонченими сережками. Легкі кучері зробили образ співачки ще більш сексуальним. Побачити чуттєвий виступ Наталії Могилевської з піснею "Покохала" глядачі каналу "Україна" зможуть у новорічний вечір.

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу «Привіт, 20-ті!» став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

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