Леді в капелюшку: Катя Осадча підкорила ефектним образом

Ведуча знову повернулася до своїх улюблених головних уборів
Днями відома телеведуча Катя Осадча зібрала зірок українського шоу-бізнесу на яскравому музичному шоу "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", де вони виконали свої хіти і вигуляли стильні вбрання. Сама ведуча не стала відставати і продемонструвала яскравий і ефектний образ. Знімками з заходу шоувумен поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Схоже, Катя вирішила повернутися до своєї "фішки" і знову радувати шанувальників оригінальними головними уборами. На цей раз вона блищала в облягаючій червоній сукні, прикрашеній великим білим бантом на талії. Стильна теледіва доповнила образ червоним капелюшком і великими сережками, а також ніжним макіяжем і туфельками в тон вбранню.
"Наш концерт "Вечір прем'єр" відбувся! Дякуємо всім, хто був в нашій глядацькій залі! А все, що відбувалося на сцені - нові пісні, круті постановки, неочікувані повороти ) все зможете побачити в телеверсії, чекайте вже 28 квітня на "1+1", - прокоментувала Осадча.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
До речі, вона нерідко виходить у світ у шатах червоних відтінків - судячи з усього, це один з улюблених кольорів ведучої.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Фото: Андрій Хливнюк, Катя Осадча та Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Користувачі мережі по достоїнству оцінили елегантний образ ведучої і поспішили залишити свої коментарі, у черговий раз захоплюючись красою і бездоганним стилем Каті.
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