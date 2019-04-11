Леді в капелюшку: Катя Осадча підкорила ефектним образом

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча знову повернулася до своїх улюблених головних уборів

Днями відома телеведуча Катя Осадча зібрала зірок українського шоу-бізнесу на яскравому музичному шоу "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою", де вони виконали свої хіти і вигуляли стильні вбрання. Сама ведуча не стала відставати і продемонструвала яскравий і ефектний образ. Знімками з заходу шоувумен поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Схоже, Катя вирішила повернутися до своєї "фішки" і знову радувати шанувальників оригінальними головними уборами. На цей раз вона блищала в облягаючій червоній сукні, прикрашеній великим білим бантом на талії. Стильна теледіва доповнила образ червоним капелюшком і великими сережками, а також ніжним макіяжем і туфельками в тон вбранню.

"Наш концерт "Вечір прем'єр" відбувся! Дякуємо всім, хто був в нашій глядацькій залі! А все, що відбувалося на сцені - нові пісні, круті постановки, неочікувані повороти ) все зможете побачити в телеверсії, чекайте вже 28 квітня на "1+1", - прокоментувала Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

До речі, вона нерідко виходить у світ у шатах червоних відтінків - судячи з усього, це один з улюблених кольорів ведучої.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фото: Андрій Хливнюк, Катя Осадча та Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Користувачі мережі по достоїнству оцінили елегантний образ ведучої і поспішили залишити свої коментарі, у черговий раз захоплюючись красою і бездоганним стилем Каті.

"Карколомно! Втім, як завжди!"

"яка Краса!"

"Бездоганний образ"

"Образ чудовий"

"Яка красуня"

"Катя Ти Богиня"

"Вау! Шикарний образ!"

"Катю, ви чарівна!"

"Малятко"

Нагадаємо, раніше Катя Осадча в стильних окулярах показала весняний портрет без фільтрів.

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