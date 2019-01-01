ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Леді Ноги": Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.01.2019 - 19:23
"Леді Ноги": Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча похвалилася подарунками під ялинку і своєю компанією на свято

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка 31 грудня виявилася з розбитим авто, опублікувала фото і відео зі святкування Нового року 2019. На своїй сторінці в Instagram вона показала, де і з ким зустріла свято, а також похвалилася подарунками "під ялинку".

Знаменитість позувала з келихом шампанського біля ялинки у блискучій сукні міні, показавши стрункі довгі ноги у всій красі в туфлях Jimmy Choo. Компанію в кадрі їй склав домашній улюбленець Рафік, якого вона, на честь свята, називає "Санта Рафус".

Підпиники захопилися зовнішнім виглядом зірки, а також жваво цікавилися, чи уціліли колготи Лесі після "зустрічі" з її грайливим чотирилапим другом.

&quot;Леді Ноги&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Шикарно виглядаєш, Леся", "Леді Ноги", "Колготи вижили після цього фото? Знаючи своє чудо кошлата, колгот вистачає на 5 хвилин", "Ноги, звичайно, шикарні", "Секунда до рваних колготок", "Як завжди неперевершена", - писали коментатори.

&quot;Леді Ноги&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч

&quot;Леді Ноги&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч

&quot;Леді Ноги&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Також в "сторіз" Instagram телеведуча показала, які подарунки отримала під ялинку. На очах у шанувальників вона один за іншим відкривала упаковки, у яких виявилася чудова шовкова хустка, пляшка дорого вина, оригінальний чохол для мобільного телефону, косметика Lancôme, а також комплект вишуканої білизни від бренду Intimissimi.

&quot;Леді Ноги&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч

Фото: подарунки за ялинкою Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Леді Ноги&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч

Фото: подарунки Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Леді Ноги&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч

Фото: подарунки Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Леді Ноги&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч

Фото: подарунки Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Зустрічати 2019 рік Леся поїхала за місто до своїх друзів. Вона показала святковий стіл і двох симпатичних молодих людей, які радо зустріли телеведучу. Одним з них виявився перукар-стиліст Михайло Рудишин, а іншим – майстер перманентного макіяжу Артем Чернишов. Також знайшлася компанія і для її домашнього улюбленця – Рафіка тут же оточили ще два доброзичливих песика.

&quot;Леді Ноги&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч

Фото: Леся Нікітюк з друзями (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Леді Ноги&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч

Фото: новорічна ялинка (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Леді Ноги&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч

Фото: туфлі Jimmy Choo (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Леді Ноги&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч

Фото: новорічний декор столу (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Леді Ноги&quot;: Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк з задоволенням ділилась новорічними кадрами зі своїми підписниками і  перебувала в гарному настрої.

Раніше Леся Нікітюк повідомила про запуск власного оригінального тревел-шоу. Вона пообіцяла продемонструвати всю красу України і показати країну з несподіваного і цікавого для туристів ракурсу.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк прочинила завісу таємниці над своїм особистим життям і розповіла про улюбленому чоловікові.

Відео: РБК-Украина

"Неперевершена": Леся Нікітюк показала ультрамодний костюм "Ти заручена?" Леся Нікітюк заінтригувала прихильників обручкою на пальці
Новини України Леся Нікітюк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся