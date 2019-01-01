"Леді Ноги": Леся Нікітюк показала, з ким провела новорічну ніч

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча похвалилася подарунками під ялинку і своєю компанією на свято

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка 31 грудня виявилася з розбитим авто, опублікувала фото і відео зі святкування Нового року 2019. На своїй сторінці в Instagram вона показала, де і з ким зустріла свято, а також похвалилася подарунками "під ялинку".

Знаменитість позувала з келихом шампанського біля ялинки у блискучій сукні міні, показавши стрункі довгі ноги у всій красі в туфлях Jimmy Choo. Компанію в кадрі їй склав домашній улюбленець Рафік, якого вона, на честь свята, називає "Санта Рафус".

Підпиники захопилися зовнішнім виглядом зірки, а також жваво цікавилися, чи уціліли колготи Лесі після "зустрічі" з її грайливим чотирилапим другом.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Шикарно виглядаєш, Леся", "Леді Ноги", "Колготи вижили після цього фото? Знаючи своє чудо кошлата, колгот вистачає на 5 хвилин", "Ноги, звичайно, шикарні", "Секунда до рваних колготок", "Як завжди неперевершена", - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Також в "сторіз" Instagram телеведуча показала, які подарунки отримала під ялинку. На очах у шанувальників вона один за іншим відкривала упаковки, у яких виявилася чудова шовкова хустка, пляшка дорого вина, оригінальний чохол для мобільного телефону, косметика Lancôme, а також комплект вишуканої білизни від бренду Intimissimi.

Фото: подарунки за ялинкою Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: подарунки Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: подарунки Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: подарунки Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Зустрічати 2019 рік Леся поїхала за місто до своїх друзів. Вона показала святковий стіл і двох симпатичних молодих людей, які радо зустріли телеведучу. Одним з них виявився перукар-стиліст Михайло Рудишин, а іншим – майстер перманентного макіяжу Артем Чернишов. Також знайшлася компанія і для її домашнього улюбленця – Рафіка тут же оточили ще два доброзичливих песика.

Фото: Леся Нікітюк з друзями (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: новорічна ялинка (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: туфлі Jimmy Choo (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: новорічний декор столу (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк з задоволенням ділилась новорічними кадрами зі своїми підписниками і перебувала в гарному настрої.

Раніше Леся Нікітюк повідомила про запуск власного оригінального тревел-шоу. Вона пообіцяла продемонструвати всю красу України і показати країну з несподіваного і цікавого для туристів ракурсу.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк прочинила завісу таємниці над своїм особистим життям і розповіла про улюбленому чоловікові.

Відео: РБК-Украина