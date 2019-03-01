Леді в червоному Катя Осадча та Олег Винник разом зустріли весну (фото)

Осадча показала, як слід носити образ в червоних тонах - тренд цього сезону
Катя Осадча, яка раніше зворушливо привітала маму з днем народження, активно знімає нові випуски програми Світське життя, постійною ведучою якої є вже багато років. І судячи з оновлень телеведучої в мережі instagram, в найближчому випуску слід очікувати невелике інтерв'ю з Олегом Вінником.
Катя Осадча та Олег Винник (фото: instagram.com/svitsketv)
Так, Осадча опублікувала кілька фото, в тому числі і вельми забавних. Ведуча зазначила, що зустріч проходила в Національному палаці мистецтв "Україна", де пройшов великий весняний концерт. На сцені також відзначався Олег Винник. Правда, щоб поговорити з зіркою, Осадчій довелося чекати виконавця на сходовому майданчику.
"Олег, виходьте. Ми чекаємо на вас", - з гумором підписала закадрове фото Осадча, сидячи на сходах.
Катя Осадча чекає Винника (фото: instagram.com/kosadcha)
До речі, окремої уваги заслуговує новий стильний вихід Осадчій.
Для зйомок телеведуча вибрала total red образ. Комбінезон від українського бренду KATERINA KVIT. Образ доповнює чудовий капелюшок Ruslan Baginskiy, туфлі-човники в тон, а також прикраси від Elena Romanenko.
І до речі, 44-річна Вікторія Бекхем також захопила образом в червоних тонах.
Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha; instagram.com/svitsketv)
При цьому сама Осадча також опублікувала барвисте селфі, на якому вітає усіх з приходом весни.
"Не встигли ми повернутися зі зйомок, а на годиннику вже перша ночі і офіційно розпочалася ВЕСНА! Скоро будуть тюльпани на клумбі, легкі сукні і довгі довгі теплі дні і вечори! Привіт, весна 2019, ми так тебе чекали!"
Весняна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadch)
Шанувальники Осадчіої поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу її нового виходу:
Нагадаємо, раніше Катя Осадча захопила фігурою в напівпрозорому платті. Тоді ведуча показала, як проходять зйомки нового випуску шоу Голос країни.
До речі, Тіна Кароль також продовжує спокушати фанів новим образом Голос країни.