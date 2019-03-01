Леді в червоному Катя Осадча та Олег Винник разом зустріли весну (фото)

Катя Осадча та Олег Винник (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча показала, як слід носити образ в червоних тонах - тренд цього сезону

Катя Осадча, яка раніше зворушливо привітала маму з днем народження, активно знімає нові випуски програми Світське життя, постійною ведучою якої є вже багато років. І судячи з оновлень телеведучої в мережі instagram, в найближчому випуску слід очікувати невелике інтерв'ю з Олегом Вінником.

Катя Осадча та Олег Винник (фото: instagram.com/svitsketv)

Так, Осадча опублікувала кілька фото, в тому числі і вельми забавних. Ведуча зазначила, що зустріч проходила в Національному палаці мистецтв "Україна", де пройшов великий весняний концерт. На сцені також відзначався Олег Винник. Правда, щоб поговорити з зіркою, Осадчій довелося чекати виконавця на сходовому майданчику.

"Олег, виходьте. Ми чекаємо на вас", - з гумором підписала закадрове фото Осадча, сидячи на сходах.

Катя Осадча чекає Винника (фото: instagram.com/kosadcha)

До речі, окремої уваги заслуговує новий стильний вихід Осадчій.

Для зйомок телеведуча вибрала total red образ. Комбінезон від українського бренду KATERINA KVIT. Образ доповнює чудовий капелюшок Ruslan Baginskiy, туфлі-човники в тон, а також прикраси від Elena Romanenko.

І до речі, 44-річна Вікторія Бекхем також захопила образом в червоних тонах.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha; instagram.com/svitsketv)

При цьому сама Осадча також опублікувала барвисте селфі, на якому вітає усіх з приходом весни.

"Не встигли ми повернутися зі зйомок, а на годиннику вже перша ночі і офіційно розпочалася ВЕСНА! Скоро будуть тюльпани на клумбі, легкі сукні і довгі довгі теплі дні і вечори! Привіт, весна 2019, ми так тебе чекали!"

Весняна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadch)

Шанувальники Осадчіої поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу її нового виходу:

"Яка ж ви гарна! Чудове Фото!!"

"Красуня"

"Катю! Ві - Зірка! Захоплюєте i вражаєте собою! Завжди цікава i неочикувана!"

"Ваші фото - завжди Весна"

"Катюша, ви як завжди прекрасні, але щось схудли, весна!"

"Весняний образ!"

"Катю, ви дуже гарна! Особливо ваша щира усмішка!"

"Дуже стильна"

Нагадаємо, раніше Катя Осадча захопила фігурою в напівпрозорому платті. Тоді ведуча показала, як проходять зйомки нового випуску шоу Голос країни.

До речі, Тіна Кароль також продовжує спокушати фанів новим образом Голос країни.