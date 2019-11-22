Леді в чорному: Ольга Фреймут підкорила стильним виходом зі старшою донькою в Лондоні

Ольга Фреймут з донькою (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведуча нечасто балує шанувальників знімками з дітьми

Ольга Фреймут не часто публікує фото з дітьми, яких у неї троє – старша дочка Злата Мітчелл від першого шлюбу і син Валерій, а також дочка Євдокія від союзу з Володимиром Локотко. Обличчя малюків ведуча поки не показує, а старшою дівчинкою і її досягненнями пишатися і підтримує у всіх починаннях. Так, незважаючи на юний вік, Злата встигла випустити дебютну колекцію одягу під власним брендом і активно займатися танцями, а також пробує свої сили в якості хореографа-постановника. На новому фото в Instagram мама і дочка позують на вулиці Лондона в стильних total black образах.

До речі, дівчинказа зростом вже практично наздогнала зыркову маму. Злата вибрала для прогулянки по британській столиці трендові штани-кюлоти і коротку "дуту" куртку, в якості аксесуара віддала перевагу чорній сумочці через плече, а в руках тримає стакачик з кавою.

Телеведуча була одягнена більш стримано і елегантно – вона обрала суворе пальто і розбавила total black образ кольоровим клатчем. Взуття – лаконічні чорні черевики на підборах, волосся зібране в пучок, у макіяжі зроблений акцент на губи.

Ольга Фреймут з донькою (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга вирішила не писати довгий текст, а обмежилася лише смайлом у вигляді сердечка під знімком зі Златою. До речі, коментарі телеведуча закрила. Раніше коментатори часто стверджували, що дівчинка виглядає старше своїх років і приміряє "дорослі" образи.

Донька Ольа Фреймут, Злата Мітчелл (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

Раніше Ольга Фреймут підкорила серця шанувальників романтичними фото з чоловіком. Цікаво, що пару знімав їх маленький син Валерій.

Також Ольга Фреймут поділилася своїми філософськими думками про кохання і шлюб.