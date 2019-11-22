ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Леді в чорному: Ольга Фреймут підкорила стильним виходом зі старшою донькою в Лондоні

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.11.2019 - 16:32
Леді в чорному: Ольга Фреймут підкорила стильним виходом зі старшою донькою в Лондоні
Ольга Фреймут з донькою (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведуча нечасто балує шанувальників знімками з дітьми

Ольга Фреймут не часто публікує фото з дітьми, яких у неї троє – старша дочка Злата Мітчелл від першого шлюбу і син Валерій, а також дочка Євдокія від союзу з Володимиром Локотко. Обличчя малюків ведуча поки не показує, а старшою дівчинкою і її досягненнями пишатися і підтримує у всіх починаннях. Так, незважаючи на юний вік, Злата встигла випустити дебютну колекцію одягу під власним брендом і активно займатися танцями, а також пробує свої сили в якості хореографа-постановника. На новому фото в Instagram мама і дочка позують на вулиці Лондона в стильних total black образах.

До речі, дівчинказа зростом вже практично наздогнала зыркову маму. Злата вибрала для прогулянки по британській столиці трендові штани-кюлоти і коротку "дуту" куртку, в якості аксесуара віддала перевагу чорній сумочці через плече, а в руках тримає стакачик з кавою.

Телеведуча була одягнена більш стримано і елегантно – вона обрала суворе пальто і розбавила total black образ кольоровим клатчем. Взуття – лаконічні чорні черевики на підборах, волосся зібране в пучок, у макіяжі зроблений акцент на губи.

Леді в чорному: Ольга Фреймут підкорила стильним виходом зі старшою донькою в Лондоні

Ольга Фреймут з донькою (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга вирішила не писати довгий текст, а обмежилася лише смайлом у вигляді сердечка під знімком зі Златою. До речі, коментарі телеведуча закрила. Раніше коментатори часто стверджували, що дівчинка виглядає старше своїх років і приміряє "дорослі" образи.

Леді в чорному: Ольга Фреймут підкорила стильним виходом зі старшою донькою в Лондоні

Донька Ольа Фреймут, Злата Мітчелл (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

Раніше Ольга Фреймут підкорила серця шанувальників романтичними фото з чоловіком. Цікаво, що пару знімав їх маленький син Валерій.

Також Ольга Фреймут поділилася своїми філософськими думками про кохання і шлюб.

Сама чарівність: Ольга Фреймут вразила витонченою фігурою в облягаючих штанях "Так схожі": Ольга Фреймут зачарувала мережу фото з молодшою сестрою
Новини України Ольга Фреймут
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся