Леді в береті: Аліна Гросу зачарувала романтичним образом у Варшаві

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка "вигуляла" свою нову стрижку в столиці Польщі

Аліна Гросу нещодавно вразила шанувальників зміною іміджу - співачці захотілося весняних змін і вона обрізала волосся, зробивши стильну стрижку каре, а також фарбування по техніці омбре. Зараз артистка знаходиться в польській столиці Варшаві, де насолоджується сонячною погодою і з задоволенням "вигулює" свою нову зачіску.

Атмосферними фото з прогулянки по старому місту Аліна поділилася в Instagram. На знімках актриса з'явилася в елегантному і романтичному образі - вона приміряла червоне плаття і чорне пальто поверх нього, а також акцентувала увагу на стрижці з допомогою трендового шкіряного берета.

Маленька чорна сумочка і макіяж в нюдових тонах завершують ефектний лук Гросу.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Настрій дня #романтик А у вас який?) Покажіть смайлами)))", - прокоментувала співачка кадри.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Підписники не змогли пройти повз мальовничих кадрів і залишили Аліні чимало теплих відгуків.

Дуже красива, нежалієш що відрізала волосся???

Красуня

Красуня!!! Погляд...ХОРОШАААА !!!!!

Ви така гарна

Вам дуже добре з такою довгою волосся

Красива бджілка

Гарненька мила Леді

З довгим гарніша

Мені дуже подобається нова зачіска і колір волосся

Я живу Варшаві,і дуже-дуже подобається мені тут

З довгим волоссям було краще

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу прокоментувала чутки про свою зовнішність і розповіла, чи робила вона якісь операції.