Леді в береті: Аліна Гросу зачарувала романтичним образом у Варшаві

Співачка "вигуляла" свою нову стрижку в столиці Польщі
Аліна Гросу нещодавно вразила шанувальників зміною іміджу - співачці захотілося весняних змін і вона обрізала волосся, зробивши стильну стрижку каре, а також фарбування по техніці омбре. Зараз артистка знаходиться в польській столиці Варшаві, де насолоджується сонячною погодою і з задоволенням "вигулює" свою нову зачіску.
Атмосферними фото з прогулянки по старому місту Аліна поділилася в Instagram. На знімках актриса з'явилася в елегантному і романтичному образі - вона приміряла червоне плаття і чорне пальто поверх нього, а також акцентувала увагу на стрижці з допомогою трендового шкіряного берета.
Маленька чорна сумочка і макіяж в нюдових тонах завершують ефектний лук Гросу.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Настрій дня #романтик А у вас який?) Покажіть смайлами)))", - прокоментувала співачка кадри.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Підписники не змогли пройти повз мальовничих кадрів і залишили Аліні чимало теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, Аліна Гросу прокоментувала чутки про свою зовнішність і розповіла, чи робила вона якісь операції.