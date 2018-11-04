"Крига скресла" дружина Влада Ями зізналася, на що її "надихнула" Оля Полякова (відео)

Відео: Влад Яма з дружиною (Youtube-канал/Світське життя)

Дружина популярного українського танцюриста Владислава Ями Лілія Кудлай розповіла, що думає про нову пісню Олі Полякової. Про це вона розповіла Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Ми просто так проводимо час. Танцюємо Румбу і Джайв. Полякова дуже надихнула, тому може, завтра буде пасадобль. У Олі дуже гарна пісня, там слова є "крига скресла, ти до мене доторкнувся", - сказала вона.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

У той же час сам Влад Ями підкреслив, що думає про скандал з телеведучою Лесею Нікітюк.

"Знаєте, вже другий сезон у мандрівників з танцями не складається. Хоча народ їх підтримує. І вона (Леся Нікітюк – ред.) на це заслуговує, не рахуючи технічних проблем", - підкреслив він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Нагадаємо, що Влад Яма показав, як виглядав в юності. На знімках у Влада Ями видно густу розкішну шевелюру і природну форму брів. На трьох з шести знімків артист зображений без волосся.

Ми писали, що Влад Яма розповів, про який подарунок мріє на день народження. Крім того, суддя нового сезону "Танців з зірками" розповів, що завжди дуже хвилюється перед ефірами, тому що це для нього щось особливе.

А також про те, що Влад Яма відповів на грубість Лесі Никитюк. Танцюрист сказав: "Я на цьому шоу, щоб говорити правду, а не тільки вихваляти наших учасників просто за їх присутність на паркеті. Я за те, щоб оцінювати їх роботу і прогрес.

Відео: Танці з зірками 2018 - офіційна презентація