"Лед тронулся": Оля Полякова представила сімейно-спортивний кліп-драму

Оля Полякова — Лёд Тронулся [Премьера клипа]/Youtube

В праздник весны и женственности, 8 марта, Оля Полякова презентовала клип, который создавала совместно с клипмейкором Аланом Бадоевым "Лед тронулся". Это четвертый сингл из нового альбома "Королева ночи", на подготовку и съемки которого потребовалось 2 месяца.

В клипе Оля сняла свою младшую дочь Алису, которая по сюжету занимается фигурным катанием.

"Посвящается нашим детям, для которых мы - вершина мира", - так озаглавила клип артистка.

В этот раз Полякова играет саму себя в неожиданным обстоятельствах. Заметив на льду прекрасного фигуриста (роль которого исполнил двукратный чемпион Украины и мира в одиночном катании - фигурист Дмитрием Дмитренко) она теряет голову и выходит на лед, чтобы составить ему пару.

Клип насыщен спецэффектами и компьютерной графикой, а Оля продемонстрировала несколько эффектных спортивных костюмов. Падения и перпятствия сопровождают главную героиню на протяжении всего клипа, но она уверенно идет к цели - победному выступлению с желанным мужчиной. В финале видео целеустремленная Оля все же терпит неудачу и проваливается под лед на ледовой арене, а ее ухожер бросает партнершу и исчезает.

Единственный человек, который остается рядом с Поляковой - ее дочь Алиса, о которой мама позабыла в погоне за наградами и любовью.

"Главное, что ты моя королева!" - говорит девочка в Постскриптуме к видео.

Стоит напомнить, что эпатажная Оля Полякова недавно намекнула на родство с музыкантом Фредди Меркьюри, опубликовав на своей страничке ретро-фото с ним.

А еще певица удивила новыми крылатыми домашними питомцами, которые появились у нее после дня рождения дочери Марии.