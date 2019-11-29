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Лід і полум'я: Катерина Кухар заворожила чуттєвими кадрами з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.11.2019 - 10:38
Лід і полум'я: Катерина Кухар заворожила чуттєвими кадрами з чоловіком
Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Знаменита балетна пара знялася у фотосесії для глянцю

Українська прима-балерина Катерина Кухар живе в шаленому темпі - танцювальні прем'єри по всій країні, зйомки і ефіри, інтерв'ю та майстер-класи. Танцівниця навіть зізнавалася, що дуже хотіла б, щоб у добі було більше годин, щоб усе встигати. А завжди поряд з нею і підтримує її коханий чоловік і партнер на сцені Олександр Стоянов. Зіркова пара прикрасила сторінки грудневого випуску глянцевого видання Elle, позуючи на ефектних фото.

Декількома кадрами, які вийшли дуже чуттєвими, Катерина і Олександр поділилися на своїх сторінках в Instagram. На чорно-білому знімку їх обличчя відображені впритул один до одного крупним планом - подружжя пронизливо дивляться в об'єктив.

Лід і полум'я: Катерина Кухар заворожила чуттєвими кадрами з чоловіком

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

У підписі до фото Кухар розповіла, ким для неї є коханий чоловік і за що вона так його любить.

"Лід і полум'я... Інь і янь... Нерозлучники... Нам завжди було комфортно разом...
Друг, партнер, союзник коханець... Йому важливо, щоб я смачно поїла і це повинні бути тільки найсвіжіші продукти... Якщо мої ноги втомилися і болять після пуантів, він завжди зробить масаж і відчує кожен м'яз, як досвідчений і висококласний масажист. На гастролях він навіть готовий стати для мене костюмером і закріпити мені на голові діадему, лише б не підпускати до мене сторонніх людей. Чоловік, який заради своєї коханої жінки готовий бути ким завгодно.))) Чоловік, який дарує жінці КРИЛА! Грудневий @elle_ukraine вже у продажу! На його сторінках наше інтерв'ю зі @stoianov_aleksandr , в якому ми говорили про сім'ю, кохання, балет та наші цінності..." - поділилася прима-балерина.

Стоянов ж виклав фото, на якому вони з коханою ось-ось пристрасно поцілуються в незвичайній позі.

Лід і полум'я: Катерина Кухар заворожила чуттєвими кадрами з чоловіком

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Захоплені шанувальники поспішили залишити свої душевні відгуки, бажаючи їм щастя і любові назавжди.

  • інь і янь, повторюся, чудово, як ви один одному підходите зовні!!! Щастя
  • Неймовірно красиво...Будьте Благословенні завжди і скрізь.)
  • дуже Схожі
  • Катруся Ви прекрасні! І чудово що поруч з вами такий справжній чоловік! Ваша пара надихає!
  • А ви дивитесь разом на всі 100% Ви дуже гарна пара!!!
  • Красиве фото. І пара дуже красива. Любимо вас
  • Вам полізло Катерина з чоловіком
  • Ви неймовірна пара
  • Катюша,ви просто створені один для одного. І це просто чудово
  • Ви-любов і натхнення

Лід і полум'я: Катерина Кухар заворожила чуттєвими кадрами з чоловіком

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

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Новини України Катерина КухарбалеринаАлександр Стоянов
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