Лід і полум'я: Катерина Кухар заворожила чуттєвими кадрами з чоловіком

Знаменита балетна пара знялася у фотосесії для глянцю
Українська прима-балерина Катерина Кухар живе в шаленому темпі - танцювальні прем'єри по всій країні, зйомки і ефіри, інтерв'ю та майстер-класи. Танцівниця навіть зізнавалася, що дуже хотіла б, щоб у добі було більше годин, щоб усе встигати. А завжди поряд з нею і підтримує її коханий чоловік і партнер на сцені Олександр Стоянов. Зіркова пара прикрасила сторінки грудневого випуску глянцевого видання Elle, позуючи на ефектних фото.
Декількома кадрами, які вийшли дуже чуттєвими, Катерина і Олександр поділилися на своїх сторінках в Instagram. На чорно-білому знімку їх обличчя відображені впритул один до одного крупним планом - подружжя пронизливо дивляться в об'єктив.
Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
У підписі до фото Кухар розповіла, ким для неї є коханий чоловік і за що вона так його любить.
"Лід і полум'я... Інь і янь... Нерозлучники... Нам завжди було комфортно разом...
Друг, партнер, союзник коханець... Йому важливо, щоб я смачно поїла і це повинні бути тільки найсвіжіші продукти... Якщо мої ноги втомилися і болять після пуантів, він завжди зробить масаж і відчує кожен м'яз, як досвідчений і висококласний масажист. На гастролях він навіть готовий стати для мене костюмером і закріпити мені на голові діадему, лише б не підпускати до мене сторонніх людей. Чоловік, який заради своєї коханої жінки готовий бути ким завгодно.))) Чоловік, який дарує жінці КРИЛА! Грудневий @elle_ukraine вже у продажу! На його сторінках наше інтерв'ю зі @stoianov_aleksandr , в якому ми говорили про сім'ю, кохання, балет та наші цінності..." - поділилася прима-балерина.
Стоянов ж виклав фото, на якому вони з коханою ось-ось пристрасно поцілуються в незвичайній позі.
Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/stoianov_aleksandr)
Захоплені шанувальники поспішили залишити свої душевні відгуки, бажаючи їм щастя і любові назавжди.
Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Нагадаємо, Катерина Кухар в пікантній сукні відверто висловилася про Танці з зірками 2019.