Лазурна розкіш: Маша Єфросиніна показала ідеальний діловий стиль в трендових відтінках

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча продемонструвала весняний діловий лук

Маша Єфросиніна – володарка бездоганного смаку і почуття стилю, на неї рівняються шанувальниці, які з цікавістю вивчають образи ведучої і беруть на замітку її модні ідеї і комбінації. Теледіва вміє однаково ефектно виглядати на світському заході, конференції, адже ведуча часто виступає в якості мотиваційного спікера, і навіть вдома, де вона також звикла бути ефектною без шкоди для зручності і комфорту. В Instagram Маша показала ідеальний весняний діловий образ в світлих тонах і трендових кольорах сезону.

Так, ведуча є послом доброї волі ООН. Вона виступила з доповіддю на спеціальній зустрічі Ring the Bell for Gender Equality, присвяченій питанням гендерної рівноправності.

Ведуча вибрала для виступу класичний двобортний піджак трендового блакитного відтінку, вузькі білосніжні укорочені брюки і водолазку в тон. Вона доповнила образ замшевими човниками модного відтінку "біскайський зелений" (згідно з описом Інституту кольору Pantone).

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Під знімком, на якому Маша зображена на вулиці, пыдписники теледіви залишили для неї компліменти.

Дуже гарна, обожнюю

Ідеальна

Красуня

Марійка – красуня

Машенька - Красуня! Як все-таки важливо для дівчини, жінки - струнка фігура! Відразу - мінус кілька років!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна показала рідкісний вихід у світ з чоловіком Тимуром Хромаєвим Вона також позувала разом з Катею Осадчою і Юрієм Горбуновим на церемонії вручення Шевченківської премії 2020.