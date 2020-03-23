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Лайфхаки від Сергія Притули: чим зайняти дітей на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.03.2020 - 12:31
Лайфхаки від Сергія Притули: чим зайняти дітей на карантині
Сергій Притула з сином та донькою (фото: Новий канал)

Ведучий Нового каналу поділився ідеями, як провести час із дітьми, поки всі на карантині. Пізнавальні ігри, книги та документальні фільми – і це далеко не весь список

У Сергія Притули двоє дітей – 11-річний Дмитро і дворічна Соломія. Ведучий розповів Новому каналу, як проводить час із сином і донькою вдома.

– Каратнтин із дітьми не викликає якогось дискомфорту, – ділиться Притула. – Навпаки, мала от взагалі дуже тішиться. Востаннє вона зі мною проводила стільки часу, коли я ногу зламав (смеется). Ми граємо з нею в лото, вчимо літери, складаємо Lego та пазли. Словом, не сумуємо.

А ось старший син ведучого Діма карантин відчув на повну. Вічно зайнятий на різних секціях і курсах, він не відразу звик до більш спокійного режиму.

– З Дмитриком спочатку було трошки складніше, бо навіть на канікулах, коли немає занять у школі, він все одно щодня чимось зайнятий, – пояснює ведучий «СуперІнтуїції». – А тут виявилось, що у комп'ютерну академію ходити не можна, в басейн – теж, ЛФК (лікувальна фізкультура – прим.ред.) – «охрана-отмєна», барабани – відпочинуть, додаткові заняття з хімії теж «в утиль». Тому в перші кілька днів малого трохи «накривало» від свободи й того, що є стільки вільного часу.

Лайфхаки від Сергія Притули: чим зайняти дітей на карантині

За словами Притули-старшого, син знайшов, чим зайнятися вдома. Як вже відомо, одне з головних захоплень сім'ї ведучого – книги.

– Але потім ми зібралися і впорядкували щоденний графік, – розповідає Сергій. – Є онлайн-заняття, є самостійне опрацювання шкільної програми і виконання «домашок». Перед карантином я смачно прикупив книг, половину він вже прочитав. Барабани вдома є, тому на них теж трохи займається. А ще має достатньо часу, щоб дивитися документальні фільми про авіацію, останнім часом ця тема його дуже цікавить.

Ну, а крім цього щосереди о 19:00 на Новому каналі можна всією сім'єю подивитися «СуперІнтуїцію» з Сергієм Притулою

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