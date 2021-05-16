Лайфхак року: Лілія Ребрик поділилася секретом ідеального відпочинку з дітьми

На забавному знімку вся "Дика сімейка" відображена на пляжі. Теледіва і її чоловік сидять на пісочку і задоволено посміхаються, при цьому Андрій ніжно обіймає кохану.

А ось своїх дочок вони закопали в пісок так, що тільки голови залишилися на поверхні. Втім, малятка теж посміхаються і явно були не проти такого експерименту.

"Секрет ідеального відпочинку з дітьми! Дякуємо! Було круто", - підписала фото Ребрик.

Лілія Ребрик показала кумедне фото з відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі оцінили почуття гумору і корисний лайфхак Лілії і залишили їй багато теплих слів.