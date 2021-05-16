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Діти

Лайфхак року: Лілія Ребрик поділилася секретом ідеального відпочинку з дітьми

Автор: Марина Настевич

Лілія Ребрик чудово відпочила і перезарядилася в Туреччині разом з коханим чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною. Там же ведуча відсвяткувала своє 40-річчя і просто засипала мережу яскравими кадрами з сімейних канікул. А крім того, вона розкрила секрет вдалого відпочинку з дітьми.

На своїй сторінці в Instagram Лілія наочно показала, що потрібно робити.

На забавному знімку вся "Дика сімейка" відображена на пляжі. Теледіва і її чоловік сидять на пісочку і задоволено посміхаються, при цьому Андрій ніжно обіймає кохану.

А ось своїх дочок вони закопали в пісок так, що тільки голови залишилися на поверхні. Втім, малятка теж посміхаються і явно були не проти такого експерименту.

"Секрет ідеального відпочинку з дітьми! Дякуємо! Було круто", - підписала фото Ребрик.

Лілія Ребрик показала кумедне фото з відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі оцінили почуття гумору і корисний лайфхак Лілії і залишили їй багато теплих слів.

  • Дякую за пораду
  • Головне всі довольні
  • І ми так завжди робимо
  • Лайфхак року
  • Класна фотка і сім'я у вас
  • Розумнички
  • Красиво дуже
  • таки так!
  • Дивовижні
  • Ви неймовірно гарні
  • Ви класні!!!
  • Це геніально
  • Це з рубрики " не дякуйте"

Раніше ми повідомляли, що безтурботна Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми зворушила щастям на березі моря.

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Новини України Лілія Ребрикведущая