Лайфхак року: Лілія Ребрик поділилася секретом ідеального відпочинку з дітьми
Лілія Ребрик чудово відпочила і перезарядилася в Туреччині разом з коханим чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною. Там же ведуча відсвяткувала своє 40-річчя і просто засипала мережу яскравими кадрами з сімейних канікул. А крім того, вона розкрила секрет вдалого відпочинку з дітьми.
На своїй сторінці в Instagram Лілія наочно показала, що потрібно робити.
На забавному знімку вся "Дика сімейка" відображена на пляжі. Теледіва і її чоловік сидять на пісочку і задоволено посміхаються, при цьому Андрій ніжно обіймає кохану.
А ось своїх дочок вони закопали в пісок так, що тільки голови залишилися на поверхні. Втім, малятка теж посміхаються і явно були не проти такого експерименту.
"Секрет ідеального відпочинку з дітьми! Дякуємо! Було круто", - підписала фото Ребрик.
Лілія Ребрик показала кумедне фото з відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі оцінили почуття гумору і корисний лайфхак Лілії і залишили їй багато теплих слів.
- Дякую за пораду
- Головне всі довольні
- І ми так завжди робимо
- Лайфхак року
- Класна фотка і сім'я у вас
- Розумнички
- Красиво дуже
- таки так!
- Дивовижні
- Ви неймовірно гарні
- Ви класні!!!
- Це геніально
- Це з рубрики " не дякуйте"
Раніше ми повідомляли, що безтурботна Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми зворушила щастям на березі моря.