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Латексна цукерочка: дружина Миколи Тищенко захопила мережу новим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.04.2019 - 15:46
Латексна цукерочка: дружина Миколи Тищенко захопила мережу новим образом
Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Барановська показала деталі макіяжу і зачіски

Алла Барановська – успішна бізнес-леді і модний блогер. У дружини відомого українського ресторатора більш 280 тис. підписників, яких вона те й діло балує дуже стильними луками, зачісками та макіяжем, а також щасливими сімейними буднями з чоловіком і сином. Зазначимо, що Алла і Микола виховують синочка Давида, якому виповнилося 2 роки. До слова, день народження малюка пара відсвяткувала в Таїланді, де відпочивали два місяці!

А нещодавно Алла знову порадувала шанувальників новим образом, який вийшов дуже навіть спокусливим. Так, на знімку Барановська позує в плащі а-ля 80-ті. До речі, стилістика 80-90-х в цьому році – ультратренд. Плащ пудрового відтінку лаковий і візуально нагадує латекс. За рахунок цього в цілому стриманий і навіть повсякденний образ вийшов дуже жіночним і приковує погляди.

Волосся блогера укладене у великі локони. Мейкап в нюдовых тонах – сама натуральність.

Алла Баранівська

Стильна Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

"Мені в житті дуже щастить з оточенням! Дуже! За цей рік сталося кілька доленосних зустрічей. В моїй реальності немає взагалі людей, які мені неприємні. Хоча, не буду брехати, дьоготь теж попадеться, але швидко відсіюється)) Я навчилася мінімізувати втрати і перестала ідеалізувати людей. Жити стало набагато простіше", - підписала один з знімків Алла.

Алла Баранівська

Латексна цукерочка: дружина Миколи Тищенко захопила мережу новим образом

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Прихильники Алли поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу її нового стильного виходу:

  • Зачіска: Привіт Санта-Барбара з 90-х або Беверлі Хіллз)
  • Плащ – агонь!
  • Вау! Красива!
  • Лялькова)
  • Укладка неймовірна!
  • Тренч агонь! Хочу такий червоний, як у дівчат в кліпах Бадоєва)
  • Суцільний кайф!
  • Це найгарніше селфі, яке я бачила, дуже гарно!
  • Персик солодкий!

Нагадаємо, що до цього Алла Барановська показала, як носити ще один тренд цього сезону – брючний костюм і total black образ. Свій лук блогер доповнила елегантним клатчем і босоніжками.

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