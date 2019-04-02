"Латексна цукерочка": MARUV розбурхала фанів "гарячим" фотосетом

MARUV показала шанувальникам нові "гарячі" фото
Анна Корсун (MARUV) знає, як інтригувати і захоплювати дух своїх шанувальників, яких у української виконавиці стало ще більше після скандалу навколо Євробачення 2019. Нагадаємо, що Україна відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі, викликавши неабиякий резонанс як серед українських, так і зарубіжних ЗМІ. Анна Корсун ж, походжу, ніяк не переживає з цього приводу. Співачка продовжує давати концерти, виступати на радіо, давати інтерв'ю – її "чутність" на хвилі скандалу стала голосніше.
Також MARUV не дає спокою своїм фанатам і недоброзичливцям новими гарячими фотосесіями. Зазначимо, що у Анни Корсун сформувався дуже епатажний сценічний образ з "насиченим нальотом" сексуальності і відвертої провокації. А одна з останніх фотосесій співачки пряме тому підтвердження.
Так, на своїй instagram-сторінці MARUV те й діло балує шанувальників соковитими знімками. Дівчина позує в чорних латексних ботфортах-панчохах на дуже високих підборах і платформі, таких же лакових рукавичках і ультракороткій прозорій міні-сукні. На деяких фото на Ані – червона пухова куртка і лакова панамка.
"Философия дня: "Виски в тиски, соски в носки", – підписала новий знімок MARUV.
Провокаційна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
На іншому фото Корсун інтригує, уточнюючи у фанатів, чи чекають вони кліп до її нової пісні "Siren Song" (саме з цією композицією MARUV виграла на Нацвідборі на " Євробачення 2019).
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Шанувальники Ані поспішили прокоментувати її нові знімки:
Зазначимо, раніше співачка вже публікувала фото з цієї фотосесії – і навіть більш провокаційні:
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Нагадаємо, раніше MARUV показала пікантні фото з виступу "для дорослих".