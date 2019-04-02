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"Латексна цукерочка": MARUV розбурхала фанів "гарячим" фотосетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.04.2019 - 18:31
"Латексна цукерочка": MARUV розбурхала фанів "гарячим" фотосетом
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV показала шанувальникам нові "гарячі" фото

Анна Корсун (MARUV) знає, як інтригувати і захоплювати дух своїх шанувальників, яких у української виконавиці стало ще більше після скандалу навколо Євробачення 2019. Нагадаємо, що Україна відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі, викликавши неабиякий резонанс як серед українських, так і зарубіжних ЗМІ. Анна Корсун ж, походжу, ніяк не переживає з цього приводу. Співачка продовжує давати концерти, виступати на радіо, давати інтерв'ю – її "чутність" на хвилі скандалу стала голосніше.

Також MARUV не дає спокою своїм фанатам і недоброзичливцям новими гарячими фотосесіями. Зазначимо, що у Анни Корсун сформувався дуже епатажний сценічний образ з "насиченим нальотом" сексуальності і відвертої провокації. А одна з останніх фотосесій співачки пряме тому підтвердження.

Так, на своїй instagram-сторінці MARUV те й діло балує шанувальників соковитими знімками. Дівчина позує в чорних латексних ботфортах-панчохах на дуже високих підборах і платформі, таких же лакових рукавичках і ультракороткій прозорій міні-сукні. На деяких фото на Ані – червона пухова куртка і лакова панамка.

"Философия дня: "Виски в тиски, соски в носки", – підписала новий знімок MARUV.

Провокаційна MARUV

Провокаційна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

На іншому фото Корсун інтригує, уточнюючи у фанатів, чи чекають вони кліп до її нової пісні "Siren Song" (саме з цією композицією MARUV виграла на Нацвідборі на " Євробачення 2019).

MARUV

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Шанувальники Ані поспішили прокоментувати її нові знімки:

  • "Вы тут на Беллу Хадид похожи, я вообще подумала это она"
  • "Вы как Белла Хадид, только красивее!"
  • "Хорошая философия и конкурсы интересные"
  • "Может поменять носки с тисками. Так как то складнее, что ли"
  • "Виски в тиски, соски в носки, готовьтесь к взрыву мозга, тут не до тоски. Отбросте свои маски, сдесь не место ласке, ты как Шахиризада, от сказки к сказке"
  • "Умница и красавица! Вчера видел как вы блистали интеллектом у Азамата Мусагалиева! Горжусь! Респект!"
  • "Красавица неимоверная! Крутая!"
  • "Шикарна, как всегда"
  • "Ну много можно хорошего сказать, девушка огонь!"
  • "Восхитительная внешность"

Зазначимо, раніше співачка вже публікувала фото з цієї фотосесії – і навіть більш провокаційні:

&quot;Латексна цукерочка&quot;: MARUV розбурхала фанів &quot;гарячим&quot; фотосетом&quot;Латексна цукерочка&quot;: MARUV розбурхала фанів &quot;гарячим&quot; фотосетом

&quot;Латексна цукерочка&quot;: MARUV розбурхала фанів &quot;гарячим&quot; фотосетом

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше MARUV показала пікантні фото з виступу "для дорослих".

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