ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В латексі і на шпильках: Маша Єфросиніна в ефектному образі похвалилася стрункою фігурою

Вівторок 01 вересня 2020 16:31
В латексі і на шпильках: Маша Єфросиніна в ефектному образі похвалилася стрункою фігурою
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Lite

Зірка порадувала новим луком

Маша Єфросиніна поділилася новими фото зі зйомок телешоу «Діти проти зірок», де продемонструвала не тільки стильний образ, але і свою струнку фігуру. Зірка приміряла чорні штани з латексу, а також кислотно-зеленого відтінку широкий джемпер. До вбрання вона підібрала туфлі на шпильці в тон светру. Ідеальним доповненням до образу стало зібране у хвіст волосся, а також макіяж в натуральних відтінках, який підкреслив свіжість і сяйво шкіри. Виглядала Маша неймовірно стильною і привабливою.

В латексі і на шпильках: Маша Єфросиніна в ефектному образі похвалилася стрункою фігуроюВ латексі і на шпильках: Маша Єфросиніна в ефектному образі похвалилася стрункою фігурою

Новий образ маші підкорив шанувальників (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

«Просто знайте – якщо цього літа ви жодного разу не носили латексні штани в 37 градусів, то вам не було жарко», – жартома написала телезірка. Фолловери Єфросиніної тут же почали обговорювати її новий аутфіт, давши йому найвищу оцінку. Багато хто відзначив також нев'янучу красу своєї улюбленої ведучої. «Клас, образ вогонь», «Шикарна», «Дівчина, яка з кожним роком тільки молодшає», «Штани супер», «Гаряче», «Красуня», – такими компліментами буквально засипали сторінку Єфросиніної. Не обійшлося і без компліментів її стрункій фігурі.

В латексі і на шпильках: Маша Єфросиніна в ефектному образі похвалилася стрункою фігуроюМаша дозволяє собі улюблені напої і їжу, але в міру (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, нещодавно Маша чесно зізналася, в чому секрет її стрункості. Вся справа – в правильному підході до харчування. "Це не дієти, не позбавлення себе чогось, не вміння протриматися 16 годин, тому що це круто працює... Для мене ПП – це, в першу чергу, усвідомленість. Вміння чути себе і свої і тільки свої відчуття... Тобто я абсолютно точно знаю, що всякого роду насильство над собою у харчуванні – це дикий стрес. А стрес знищує організм крутіше картоплі фрі».

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Маша Єфросиніна
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся