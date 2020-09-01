В латексі і на шпильках: Маша Єфросиніна в ефектному образі похвалилася стрункою фігурою

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Зірка порадувала новим луком

Маша Єфросиніна поділилася новими фото зі зйомок телешоу «Діти проти зірок», де продемонструвала не тільки стильний образ, але і свою струнку фігуру. Зірка приміряла чорні штани з латексу, а також кислотно-зеленого відтінку широкий джемпер. До вбрання вона підібрала туфлі на шпильці в тон светру. Ідеальним доповненням до образу стало зібране у хвіст волосся, а також макіяж в натуральних відтінках, який підкреслив свіжість і сяйво шкіри. Виглядала Маша неймовірно стильною і привабливою.

Новий образ маші підкорив шанувальників (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

«Просто знайте – якщо цього літа ви жодного разу не носили латексні штани в 37 градусів, то вам не було жарко», – жартома написала телезірка. Фолловери Єфросиніної тут же почали обговорювати її новий аутфіт, давши йому найвищу оцінку. Багато хто відзначив також нев'янучу красу своєї улюбленої ведучої. «Клас, образ вогонь», «Шикарна», «Дівчина, яка з кожним роком тільки молодшає», «Штани супер», «Гаряче», «Красуня», – такими компліментами буквально засипали сторінку Єфросиніної. Не обійшлося і без компліментів її стрункій фігурі.

Маша дозволяє собі улюблені напої і їжу, але в міру (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, нещодавно Маша чесно зізналася, в чому секрет її стрункості. Вся справа – в правильному підході до харчування. "Це не дієти, не позбавлення себе чогось, не вміння протриматися 16 годин, тому що це круто працює... Для мене ПП – це, в першу чергу, усвідомленість. Вміння чути себе і свої і тільки свої відчуття... Тобто я абсолютно точно знаю, що всякого роду насильство над собою у харчуванні – це дикий стрес. А стрес знищує організм крутіше картоплі фрі».