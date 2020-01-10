Ласкава кішечка: Стоянов та Кухар поділилися пікантними подробицями відносин

Олександр Стоянов і Катерина Кухар – найбільша відома танцювальна пара України.

В ексклюзивному інтерв'ю програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» вони зізналися, як змінюються їхні стосунки на роботі і вдома та що допомогло танцівниці пережити трагедію.

Катерина Кухар – прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України, заслужена артистка України. Олександр Стоянов – не тільки чоловік Катерини, але також заслужений артист України і прем'єр Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка. Ці двоє доповнюють один одного не тільки на сцені, а й у житті.

Шанувальники помічають, що Олександру притаманні легкість і почуття гумору, в той час як Катерина здається більш суворою і вимогливою.

«Якщо я приходжу на роботу, зачиняю двері, в залі існую тільки я, балет, музика, партнер, моя робота, – каже в ефірі «Ранку з Україною» Катерина Кухар. – Все інше відходить на другий план. Я зібрана, сконцентрована, я хочу зробити все один раз добре і відразу».

Та навіть попри суворість в роботі, Олександр Стоянов стверджує, що вдома Катя зовсім інша.

«Ми починаємо сваритися на репетиції, потім приходимо додому – вона стає ніжною, ласкавою кішечкою, візьми, поклади, вона там нявкає. Посваритися неможливо», – розповів Олександр Стоянов в ефірі каналу «Україна».

Кухар і Стоянов з дітьми (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Зараз пара весело розповідає про свої стосунки. Але були часи, коли Катерині було не до сміху. Олександр в її житті вже другий чоловік. В юному віці танцівниця вийшла заміж за людину, про яку зараз вважає за краще не згадувати. Він закінчив хореографічне училище, але проміняв балет на бізнес. Розуміння в сім'ї не було, і в житті Катерини сталася трагедія – вона втратила дитину. Справитися з бідою жінці тоді допомогла робота.

«Потрібно це пережити, переплакати, перекричати. Потрібно йти і жити далі, потрібно намагатися себе відволікати і чимось займати... зануритися повністю з головою в роботу», – вважає артистка.

Через деякий час Катерині вдалося знову завагітніти, але на сьомому місяці жінка розлучилася з першим чоловіком. Тоді ще партнер і друг Олександр Стоянов підтримав танцівницю. Незабаром у пари почалися відносини. Сина Катерини від першого шлюбу – Тимура – Олександр Стоянов виховує, як рідного. А п'ять років тому в пари народилася дочка Анастасія.

Нагадаємо, українська прима-балерина Катерина Кухар на Новий рік полетіла до США разом зі своїм чоловіком - прем'єром Олександром Стояновим.