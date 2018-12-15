Lady in red: Полякова вразила новим образом

Ольга Полякова (фото: РБК-Україна)

Співачка з'явилася в розкішному образі на фотосесії соціального проекту

Ввечері, 14 грудня, співачка і шоу-вумен Ольга Полякова, яку нещодавно запідозрили у вагітності, зёвилася в шикарному червоному костюмі на заході на підтримку використання ременя безпеки. Про це вона повідомила на своїй Instagram-сторінці.

Ольга Полякова в червоному (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Своїм образом супер-блондинка продемонструвала, що пристібатися потрібно завжди – навіть якщо ти в святковому фешн-луці йдеш на вечірку. Ольга повідомила, що вона взяла участь у фотосесії соціального проекту.

"Добрий вечір. Вчора взяла участь у фотосесії для чудового соціального проекту організованого Центром демократії і верховенства права (CEDEM), який повинен допомогти донести українцям, що треба пристібатися ременем безпеки кожен раз коли ти сідаєш в автомобіль, навіть якщо ти їдеш у святковому фешн-луці на вечірку", - написала зірка.

Скріншот посту (instagram.com/polyakovamusic)

Полякова акцентувала на тому, що потрібно пристібатися незважаючи ні на що, навіть якщо ти ризикуєш пом'яти вбрання.

"Краще - кілька зайвих складок на одязі від ременя безпеки, ніж ставити під ризик життя! Пристебнутий ремінь безпеки збільшує шанс зберегти життя в разі аварії в два рази! Я вважаю за необхідне привернути увагу суспільства до цієї проблеми!", - сказала селебріті.

Користувачі захопилися новим образом зірки - на сторінці величезна кількість схвальних коментарів. Фолловери таже подякували співачку за участь у такому важливому соціальному проекті.

"Шикарна! Я дивлюся як на богиню. Це найкрасивіша жінка в світі! Краше немає 100% ця фігура, обличчя. Бажаю вам величезного щастя!", - написала svet_kousa.

"Як стильно, Оля. Костюм бомба", - сказала kristinaorinnik.

"Коли найкрасивіша жінка України радить пристібатися, то варто до цього прислухатися. Хоча, на жаль не всі це роблять", - прокоментувала irina.malik_losevskay.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що молодша дочка Полякової підкорила мережу зворушливою піснею.

Також ми повідомляли про те, що Полякова розкритикувала своїх колег і сказала про головну мету, якої вона хоче досягти в 2019 році.

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