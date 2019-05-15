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Lady in red: Лілія Ребрик зачарувала яскравим весняним нарядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2019 - 11:42
Lady in red: Лілія Ребрик зачарувала яскравим весняним нарядом
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча зізналася, що дуже любить травневі прогулянки

Лілія Ребрик - популярна телеведуча, так що регулярно захоплює шанувальників ефектними і стильними образами для ефірів і світських заходів. А в перервах між роботою вона завжди намагається знайти хвилинку, щоб вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям, особливо навесні, коли все навколо цвіте і повітря наповнене чарівними ароматами. На своїй сторінці в Instagram артистка похвалилася яскравим весняним вбранням і зізналася, що дуже любить пізню весну.

Лілія вийшла прогулятися в елегантному червоному брючному комбінезоні від українського бренду Shade of Pioni і туфлях-човниках. Тонкий чорний пояс підкреслив осину талію телезірки. На фото вона йде по зеленій вулиці і щасливо посміхається.

Lady in red: Лілія Ребрик зачарувала яскравим весняним нарядом

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"За вікном - майже літо! Все квітне, навколо такі шалені аромати, просто з розуму зводять! Всі соковито зелене! Обожнюю цю пору! Тому навіть у рекламній паузі йду на вулицю насолодитися моментом, ввібрати в себе цю весну, вдихнути цей неймовірний ранок! Здається, саме цей день створений бути особливим! І насправді так і є, адже сьогодні міжнародний день сім'ї. Розкажіть, поділіться - яка у вас родина? Хто ваша сім'я? А ввечері і я зроблю пост про наші сімейні традиції! Може, деякі у нас з вами однакові? Чекаю ваших коментарів з нетерпінням!
P. S. Lady in red сьогодні в ефірі (комбінезон @shade_of_pioni)", - поділилася Ребрик.

Підписники ведучої відразу ж відзначили, що їй дуже йде червоний колір, і залишили багато захоплених компліментів.

  • "Вам дуже до лиця червоний колір"
  • "Шикарна!!!"
  • "Завжди Вами захоплююсь! Ковток позитиву, добра і краси! Хочеться на Вас рівнятися!"
  • "Шикарно! Комбінезон просто супер!"
  • "Червоний до лиця, Вам йде все Яскраве"
  • "Ви шикарна, захоплююся вами!!!"
  • "Красуня)))"

Нагадаємо, Лілія Ребрик спантеличила мережу непростим завданням - ведуча запропонувала фанам вгадати, хто з її дочок зображений на фото.

Ми також писали, що Лілія Ребрик з чоловіком, хореографом Андрієм Диким зачарувала романтичним фотосетом прямо з Парижа.

До речі, Лілія Ребрик умилила фотосесією молодшої донечки Поліни, зробленої буквально відразу після її народження.

 

Схожі як дві краплі: Лілія Ребрик спантеличила мережу непростим завданням "Вдома – краще": Лілія Ребрик в вишиванці зважилася на експеримент
Новини України Лілія Ребрикведущаянаряд
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