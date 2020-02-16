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Lady in Red: Леся Нікітюк підкорила яскравим образом і макіяжем

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.02.2020 - 20:31
Lady in Red: Леся Нікітюк підкорила яскравим образом і макіяжем
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала свій новий образ в червоному

Леся Нікітюк продовжує радувати своїх шанувальників новими фотографіями. На цей раз популярна телеведуча, яку нещодавно порівняли з Дженніфер Еністон, виставила в Instagram нові фото в яскравому образі.

Нікітюк продемонструвала фотографії, які зробила в Палаці спорту, коли відвідала виступ всесвітньо відомого Cirque du Soleil. На Лесю були надіті чорні штани, і червона тісна кофточка.

Lady in Red: Леся Нікітюк підкорила яскравим образом і макіяжем

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

При цьому на верх вона одягла камуфляжну куртку з яскравою червоною підкладкою. Через плече вона накинула чорну сумку. Також на ній був яскравий макіяж.

Lady in Red: Леся Нікітюк підкорила яскравим образом і макіяжемLady in Red: Леся Нікітюк підкорила яскравим образом і макіяжем

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі прокоментували фотографії телеведучої.

  • Леся ти моя богиня;
  • Вогонь;
  • Леся ти дуже красива. Обожнюю тебе;
  • Макіяж вогонь;
  • Ви світитеся своєю красою навіть світового шоу не потрібно;
  • Ого Леся, ти зірка;
  • Шикарно;
  • Вам дуже йде яскравий макіяж.

Lady in Red: Леся Нікітюк підкорила яскравим образом і макіяжем

Lady in Red: Леся Нікітюк підкорила яскравим образом і макіяжем

Lady in Red: Леся Нікітюк підкорила яскравим образом і макіяжем

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Леся Нікітюк в піджаку на голе тіло представила прем'єру пісні. Вона не приховує, що їй дуже подобається співати. Телеведуча часто співає, коли їде за кермом. При цьому прихильники Нікітюк вже не раз їй казали, щоб вона спробувала себе в ролі співачки, тому що у неї чудовий голос.

І ось, Нікітюк зважилася, і записала пісню "Ями" для свого авторського тревел-шоу LeМаршрутка, яка стала саундтреком.

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Новини України шоубизЛеся Нікітюк
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