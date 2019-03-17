Lady in black: українська співачка звабила формами в прозорій сукні

DJ NANA у відвертому образі показала апетитні форми

Украинская певица экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко, она же DJ NANA, без стеснения демонстрирует аппетитные формы в откровенных фотосессиях, будоража фантазию своих поклонников. Так, она опубликовала горячий кадр в длинном прозрачном платье, под которым без труда можно рассмотреть ее подтянутые ягодицы.

На черно-белом снимке Анастасия стоит в откровенном наряде от украинского дизайнера Андре Тана и эффектной кружевной маске стоит спиной к камере, позируя вполоборота так, что можно полюбоваться не только ее пышными формами, но и профилем.

Поклонники пришли в полный восторг от увиденного, и тут же сообщили об этом артистке, не жалея комплиментов для нее.

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

"Шикарная", "Крутой образ. Вам идет!", "Очень впечатляюще!", "Уф, какая прекрасная незнакомка", "Вы прекрасны", "Заход с козырного туза", - писали комментаторы.

В сториз Кумейко показала больше кадров, на которых можно рассмотреть ее пикантный наряд и образ.

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Стоит отметить, что 14 марта экс-солистка группы Nikita отпраздновала свой день рождения. Певице исполнилось 33 года.

Напомним, что Анастасия Кумейко раздразнила поклонников кадрами из пенной ванны, в которой она позировали для фотосессии.

Ранее DJ NANA всколыхнула сеть пикантными фото на байке в кожаном белье.