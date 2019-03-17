Lady in black: українська співачка звабила формами в прозорій сукні

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

DJ NANA у відвертому образі показала апетитні форми

Українська співачка, екс-солістка гурту Nikita Анастасія Кумейко, вона ж DJ NANA, без сорому демонструє апетитні форми у відвертих фотосесіях, розбурхуючи фантазію своїх шанувальників. Так, вона опублікувала гарячий кадр в довгій прозорій сукні, під якою легко можна розглянути її підтягнуті сідниці.

На чорно-білому знімку Анастасія стоїть у відвертому вбранні від українського дизайнера Андре Тана і ефектній мереживній масці стоїть спиною до камери, позуючи впівоберта так, що можна помилуватися не тільки її пишними формами, але і профілем.

Шанувальники прийшли в повний захват від побаченого, і тут же повідомили про це артистці, не шкодуючи компліментів для неї.

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

"Шикарна", "Крутий образ. Вам йде!", "Дуже вражаюче!", "Уф, яка прекрасна незнайомка", "Ви прекрасні", "Захід з козирного туза", - писали коментатори.

У сторіз Кумейко показала більше кадрів, на яких можна розглянути її пікантний наряд і образ.

Фото: DJ NANA (instagram.com/anastasia_domination)

Варто відзначити, що 14 березня екс-солістка гурту Nikita відсвяткувала свій день народження. Співачці виповнилося 33 роки.

Нагадаємо, що Анастасія Кумейко роздражнила шанувальників кадрами з пінної ванни, в якій вона позувати для фотосесії.

Раніше DJ NANA сколихнула мережу пікантними фото на байку в шкіряній білизні.