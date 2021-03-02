Квіткова відповіла хейтерам з приводу вагітності: поспішаю бути повненькою

Дружина героя реаліті-шоу "Холостяк 9" Микити Добриніна Даша Квіткова написала величезний пост для хейтерів її вагітності. Зараз дівчина перебуває на 20-му тижні, але користувачі мережі вважають, що знаменитість прагне виглядати "вагітніше", ніж є насправді.

Вона також опублікувала селфі в салоні автомобіля, на якому приховує свої форми.

"Мій найулюбленіший вид коментарів зараз — це "вона все перебільшує і поспішає бути вагітною, випадаю з її сторіс", — ділиться зірка.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Також Квіткова розповіла, які у неї були заміри до вагітності та на 20-му тижні.

До вагітності:

Зріст 165

Груди 75

Талія 59

Стегна 94

Актуальні виміри:

Груди 85

Талія 87

Стегна 110

"Якби я могла залишатися у своєму 36-му розмірі та носити верх ХЅ, я б з радістю це робила, коментатори мої улюблені. Тут скоріше я поспішаю бути повненькою, а не вагітною. Посилаю всю свою любов тим, хто обожнює мене вколоти, підчепити в чомусь і завжди знають моє життя краще, ніж я. Дякую, що ви моя найуважніша і найвідданіша аудиторія", — додала знаменитість.

Вагітна Даша Квіткова та Микита Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)