Квіткова відповіла хейтерам з приводу вагітності: поспішаю бути повненькою
Дружина героя реаліті-шоу "Холостяк 9" Микити Добриніна Даша Квіткова написала величезний пост для хейтерів її вагітності. Зараз дівчина перебуває на 20-му тижні, але користувачі мережі вважають, що знаменитість прагне виглядати "вагітніше", ніж є насправді.
Відповідь хейтерам Даша Квіткова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Вона також опублікувала селфі в салоні автомобіля, на якому приховує свої форми.
"Мій найулюбленіший вид коментарів зараз — це "вона все перебільшує і поспішає бути вагітною, випадаю з її сторіс", — ділиться зірка.
Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Також Квіткова розповіла, які у неї були заміри до вагітності та на 20-му тижні.
До вагітності:
- Зріст 165
- Груди 75
- Талія 59
- Стегна 94
Актуальні виміри:
- Груди 85
- Талія 87
- Стегна 110
"Якби я могла залишатися у своєму 36-му розмірі та носити верх ХЅ, я б з радістю це робила, коментатори мої улюблені. Тут скоріше я поспішаю бути повненькою, а не вагітною. Посилаю всю свою любов тим, хто обожнює мене вколоти, підчепити в чомусь і завжди знають моє життя краще, ніж я. Дякую, що ви моя найуважніша і найвідданіша аудиторія", — додала знаменитість.
Вагітна Даша Квіткова та Микита Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)
Нагадаємо, що раніше Квіткова розповіла, коли народить первістка.
Як ми раніше писали, 22-річна зірка Дар'я Квіткова розповіла, що вагітність їй дається зовсім нелегко і перші місяці її переслідував жахливий токсикоз.