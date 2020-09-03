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В купальнику і з кавуном: Настя Каменських нарвалася на критику через пікантні фото

Четвер 03 вересня 2020 09:49
В купальнику і з кавуном: Настя Каменських нарвалася на критику через пікантні фото
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Не всі шанувальники оцінили сміливі і сексапільні фото співачки

В кінці літа Настя Каменських разом з коханим чоловіком Потапом змогла вирватися на кілька днів у Туреччину, де насолоджується морем і ласкавим сонцем. За своїм звичаєм, співачка ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя і показує свою схудлу фігуру у всій красі. Однак останні фото артистки викликали неоднозначну реакцію в мережі.

Настя опублікувала в Instagram серію гарячих фото, на яких вона зображена в трендовому купаьнике з анімалістичним принтом, який підкреслив її пишні груди і красивий золотистий загар. Зірка доповнила пляжний лук підвісками на шиї, а от від макіяжу вирішила відмовитися.

В купальнику і з кавуном: Настя Каменських нарвалася на критику через пікантні фото

При цьому Каменських тримає в руці шматочок кавуна, яких грайливо облизує і еротично смакує.

В купальнику і з кавуном: Настя Каменських нарвалася на критику через пікантні фотоВ купальнику і з кавуном: Настя Каменських нарвалася на критику через пікантні фото

Настя Каменських завела мережу жаркими фото в леопардовому купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)

Пікантні кадри викликали бурхливу реакцію у підписників: одні засипали співачку компліментами, інші ж розкритикували, заявивши, що такі фото занадто вульгарні і непристойні..

  • Це не гарно. Такі фотки залишай вдома в приваті
  • Вульгарно...не потрібно
  • Пенсія
  • Настя не жени
  • Боже, робить вона, а соромно мені
  • Не йде такий спосіб((((
  • Смачний кавун схоже
  • Офігенна!!! Настюша, ти дуже «смачна малятко»
  • Як естетично красиво
  • Настя....красиво але як то тобі не йде,че то вульгарно
  • Красуня
  • Заміж вийшла! Кого намагаєшся спокусити? Дуже брутально і не естетично.
  • Пішло . Жах
  • Лизати,кавун...здається що щось пішло не так

В купальнику і з кавуном: Настя Каменських нарвалася на критику через пікантні фото

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Настя Каменських зачарувала щастям в Туреччині з Потапом і підкорила пляжним фотосетом.

До речі, Настя Каменських в шовковому халатику з прозорими вставками поділилася секретним ритуалом краси.

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