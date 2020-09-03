В купальнику і з кавуном: Настя Каменських нарвалася на критику через пікантні фото

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Не всі шанувальники оцінили сміливі і сексапільні фото співачки

В кінці літа Настя Каменських разом з коханим чоловіком Потапом змогла вирватися на кілька днів у Туреччину, де насолоджується морем і ласкавим сонцем. За своїм звичаєм, співачка ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя і показує свою схудлу фігуру у всій красі. Однак останні фото артистки викликали неоднозначну реакцію в мережі.

Настя опублікувала в Instagram серію гарячих фото, на яких вона зображена в трендовому купаьнике з анімалістичним принтом, який підкреслив її пишні груди і красивий золотистий загар. Зірка доповнила пляжний лук підвісками на шиї, а от від макіяжу вирішила відмовитися.

При цьому Каменських тримає в руці шматочок кавуна, яких грайливо облизує і еротично смакує.

Настя Каменських завела мережу жаркими фото в леопардовому купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)

Пікантні кадри викликали бурхливу реакцію у підписників: одні засипали співачку компліментами, інші ж розкритикували, заявивши, що такі фото занадто вульгарні і непристойні..

Це не гарно. Такі фотки залишай вдома в приваті

Вульгарно...не потрібно

Пенсія

Настя не жени

Боже, робить вона, а соромно мені

Не йде такий спосіб((((

Смачний кавун схоже

Офігенна!!! Настюша, ти дуже «смачна малятко»

Як естетично красиво

Настя....красиво але як то тобі не йде,че то вульгарно

Красуня

Заміж вийшла! Кого намагаєшся спокусити? Дуже брутально і не естетично.

Пішло . Жах

Лизати,кавун...здається що щось пішло не так

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Настя Каменських зачарувала щастям в Туреччині з Потапом і підкорила пляжним фотосетом.

До речі, Настя Каменських в шовковому халатику з прозорими вставками поділилася секретним ритуалом краси.