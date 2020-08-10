Лялечка! Настя Каменських в прозорому екстраміні захопила яскравою фотолистівкою

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Сспівачка також поділилася кадром підводної зйомки

Настя Каменських не звикла залишати шанувальників без мотивації. Особливо якщо мова йде про початок тижня, коли натхнення і заряд позитиву до вихідних просто необхідний! Так, співачка вирішила дати нову установку підписникам в Instagram, а також вона супроводила мальовничим знімком, на якому відображена в пікантній яскравій туніці-платті.

Українська артистка закрила очі руками і розплилася в усмішці. На ній - ажурне екстремальне міні, під яким можна розглянути рожевий купальник. За спиною розкинулася безкрайня водна гладь, а на берегу колишеться плетений затишний гамак.

"Закрий свої очі і заглибся в теплі спогади. І дозволь їм поцілувати твою душу", - залишила креативний і душевний підпис англійською зірка.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Деякі з прихильників зірки зазначили, що знімок не новий, втім, це не завадило їм скупати Анастасію в компліментах.

Яка красуня

Дуже класна

Найкрутіша

Приголомшливо

Дуже гарна

Відмінно виглядаєте

Лялечка, шикарна красуня

Класний сарафанчик

Ти завжди гарна

Який же гарну засмагу

Скріншот коментарів

Пізніше Настя показала захоплюючий подих підводний кадр, на якому пливе слідом за величезною черепахою. "Краса змушує затамувати подих", - написала вона під знімком.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася романтичним фото з чоловіком Потапом. Співачка не поскупилася на компліменти для коханого і розповіла, який же він насправді.