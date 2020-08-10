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Лялечка! Настя Каменських в прозорому екстраміні захопила яскравою фотолистівкою

Понеділок 10 серпня 2020 15:38
Лялечка! Настя Каменських в прозорому екстраміні захопила яскравою фотолистівкою
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Сспівачка також поділилася кадром підводної зйомки

Настя Каменських не звикла залишати шанувальників без мотивації. Особливо якщо мова йде про початок тижня, коли натхнення і заряд позитиву до вихідних просто необхідний! Так, співачка вирішила дати нову установку підписникам в Instagram, а також вона супроводила мальовничим знімком, на якому відображена в пікантній яскравій туніці-платті.

Українська артистка закрила очі руками і розплилася в усмішці. На ній - ажурне екстремальне міні, під яким можна розглянути рожевий купальник. За спиною розкинулася безкрайня водна гладь, а на берегу колишеться плетений затишний гамак.

"Закрий свої очі і заглибся в теплі спогади. І дозволь їм поцілувати твою душу", - залишила креативний і душевний підпис англійською зірка.

Лялечка! Настя Каменських в прозорому екстраміні захопила яскравою фотолистівкою

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Деякі з прихильників зірки зазначили, що знімок не новий, втім, це не завадило їм скупати Анастасію в компліментах.

  • Яка красуня
  • Дуже класна
  • Найкрутіша
  • Приголомшливо
  • Дуже гарна
  • Відмінно виглядаєте
  • Лялечка, шикарна красуня
  • Класний сарафанчик
  • Ти завжди гарна
  • Який же гарну засмагу

Скріншот коментарів

Пізніше Настя показала захоплюючий подих підводний кадр, на якому пливе слідом за величезною черепахою. "Краса змушує затамувати подих", - написала вона під знімком.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася романтичним фото з чоловіком Потапом. Співачка не поскупилася на компліменти для коханого і розповіла, який же він насправді.

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