Лялечка! Настя Каменських в прозорому екстраміні захопила яскравою фотолистівкою

Сспівачка також поділилася кадром підводної зйомки
Настя Каменських не звикла залишати шанувальників без мотивації. Особливо якщо мова йде про початок тижня, коли натхнення і заряд позитиву до вихідних просто необхідний! Так, співачка вирішила дати нову установку підписникам в Instagram, а також вона супроводила мальовничим знімком, на якому відображена в пікантній яскравій туніці-платті.
Українська артистка закрила очі руками і розплилася в усмішці. На ній - ажурне екстремальне міні, під яким можна розглянути рожевий купальник. За спиною розкинулася безкрайня водна гладь, а на берегу колишеться плетений затишний гамак.
"Закрий свої очі і заглибся в теплі спогади. І дозволь їм поцілувати твою душу", - залишила креативний і душевний підпис англійською зірка.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Деякі з прихильників зірки зазначили, що знімок не новий, втім, це не завадило їм скупати Анастасію в компліментах.
Скріншот коментарів
Пізніше Настя показала захоплюючий подих підводний кадр, на якому пливе слідом за величезною черепахою. "Краса змушує затамувати подих", - написала вона під знімком.
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася романтичним фото з чоловіком Потапом. Співачка не поскупилася на компліменти для коханого і розповіла, який же він насправді.