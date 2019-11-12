Як лялечка! Ефектна Настя Каменських заворожила магнетичним кадром

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники прийшли в захват від нового селфі співачки

Настя Каменських і Потап нещодавно повернулися з Мексики, де не тільки відпочивали, але і працювали – співачка встигла відвідати всілякі іспаномовні радіостанції, ТБ-програми і поспілкуватися з журналістами провідних видань, а також презентувати свій новий хіт - мільйонник "ELEFANTE". По поверненню в Київ, їй також нудьгувати не довелося – вона готується до масштабного концерту-зйомки "Вечори прем'єр з Катею Осадчою". Артистка викроїла вільну хвилинку і вирішила порадувати численну армію шанувальників чарівним селфі.

Зірка зробила фотопортрет, на якому дивиться прямо в об'єктив. Її розкішне густе волосся укладені в акуратні локони, макіяж вона зробила з акцентом на виразні очі – мейкап лише підкреслив глибокий пронизливий погляд Насті. На зірці - куртка-косуха.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка вирішила не залишати підпис до світлини і дала простір для фантазії шанувальників. Фани NK оцінили магнетичний кадр.

Шикарна

Яка краса

Як лялечка!

Ці кудряхи!

Чарівна дівчинка

Ну реально красуня тут

Красуня

Вау, які очі!

Ти прекрасна

Красива Настя

Сама кльова Настюша

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Настя Каменських заінтригувала фото в редакції мексиканського Playboy і пообіцяла шанувальникам щось цікаве.

Раніше сонячна Настя Каменських у відвертому міні поділилася емоціями від робочої поїздки в Мехіко і продемонструвала стильний лук з джинсовою курткою. До речі, на всіх інтерв'ю співачку супроводжував та підтримував коханий чоловік Потап, а також їй допомагала рідна творча команда.