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Лялька Барбі: Леся Нікітюк підкорила глибиною декольте в міні-сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.10.2019 - 10:56
Лялька Барбі: Леся Нікітюк підкорила глибиною декольте в міні-сукні
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також Нікітюк похвалилася стильною обновкою - маленькою сумочкою

Леся Нікітюк продовжує відпочивати в Єгипті, куди українська телеведуча відправилася кілька днів тому, щоб продовжити святкування свого дня народження. Нагадаємо, що 19 жовтня Лесі виповнилося 32 роки. Святкування пройшло в одному з ресторанів Києва. При цьому на вечірку прийшла також Оля Полякова зі своєю донькою Машею, яка спеціально для Нікітюк заспівала пісню. Ну а її зоряна мама пристрасно поцілувала Нікітюк.

В Єгипті Леся на повну силу насолоджується відпочинком. У "сторіз" телеведуча показує походи в ресторани, також знімає відео морських занурень. Звичайно ж, кожен день телеведуча демонструє шанувальникам свої нові яскраві образи. Один з останніх - вечірній образ, але літній.

Стильна Леся Нікітюк в Єгипті

Так, Нікітюк опублікувала серію вечірніх фото позуючи на тлі блакитного басейну. На ведучій - чорне літнє плаття на запах, декороване воланами. Також сукня демонструє глибоке декольте Лесі. Додатково наряд прикрашений великим золотим горошком.

Нікітюк уточнила, що її нове плаття вона пошила сама! Ну або ж замовила у швачки за власним ескізом.

Лялька Барбі: Леся Нікітюк підкорила глибиною декольте в міні-сукні

Лялька Барбі: Леся Нікітюк підкорила глибиною декольте в міні-сукні

Стильна Леся Нікітюк в Єгипті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Нікітюк поспішили залишити захоплені відгуки під її новими фото з новымобразом:

  • "Слухай, як тобі добре з хвостиком"
  • "Лесюня супер, люблю її, наша дівчина, проста"
  • "Вельми шановна Леді Ле, вам дуже личить ця сукня)"
  • "Лялечка!"
  • "Леся, ти пушка"
  • "Barbie girl in Barbie world"

Лялька Барбі: Леся Нікітюк підкорила глибиною декольте в міні-сукні

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Нікітюк назвала 5 реформ, які реалізує на посаді "Міністра туризму України".

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