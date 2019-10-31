Лялька Барбі: Леся Нікітюк підкорила глибиною декольте в міні-сукні

Також Нікітюк похвалилася стильною обновкою - маленькою сумочкою
Леся Нікітюк продовжує відпочивати в Єгипті, куди українська телеведуча відправилася кілька днів тому, щоб продовжити святкування свого дня народження. Нагадаємо, що 19 жовтня Лесі виповнилося 32 роки. Святкування пройшло в одному з ресторанів Києва. При цьому на вечірку прийшла також Оля Полякова зі своєю донькою Машею, яка спеціально для Нікітюк заспівала пісню. Ну а її зоряна мама пристрасно поцілувала Нікітюк.
В Єгипті Леся на повну силу насолоджується відпочинком. У "сторіз" телеведуча показує походи в ресторани, також знімає відео морських занурень. Звичайно ж, кожен день телеведуча демонструє шанувальникам свої нові яскраві образи. Один з останніх - вечірній образ, але літній.
Стильна Леся Нікітюк в Єгипті
Так, Нікітюк опублікувала серію вечірніх фото позуючи на тлі блакитного басейну. На ведучій - чорне літнє плаття на запах, декороване воланами. Також сукня демонструє глибоке декольте Лесі. Додатково наряд прикрашений великим золотим горошком.
Нікітюк уточнила, що її нове плаття вона пошила сама! Ну або ж замовила у швачки за власним ескізом.
Стильна Леся Нікітюк в Єгипті (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники Нікітюк поспішили залишити захоплені відгуки під її новими фото з новымобразом:
Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk
Нагадаємо, раніше Нікітюк назвала 5 реформ, які реалізує на посаді "Міністра туризму України".