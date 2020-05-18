Кухар в прозорому халаті показала фото з чоловіком зі спальні і зважилася на одкровення

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина відверто розповіла про свій стан на карантині

Катерина Кухар часто ділиться з шанувальники особистими думками і переживаннями.З оголошенням карантину вона стала частіше розмовляти з ними в Instagram про життєві цінності, ділитися спостереженнями і філософськи міркувати про те, що трапилося. Так, зірка опублікувала досить пікантне фото з спальні, на якому позує в прозорому мереживному халаті і показує один з балетних піруетів, високо піднявши ногу, компанію їй склав чоловік Олександр Стоянов.

Незважаючи на легкість і чуттєвість кадру, поговорити Катерина хотіла на складну і важливу тему. Балерина описала всі свої емоційні стадії карантину, які їй довелося пройти.

"Нам все здається, що це якийсь страшний сон, від якого ми всі повинні прокинутися. Відмотуючи час назад і аналізуючи, що відбувається inside of us, можна зробити висновки, що всі ми вже на межі, або змирилися з неминучістю", - почала вона.

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Першою реакцією на події був шок. "Ти просто не можеш повірити в те, що чуєш, життя немов завмирає, стрілки годинника зупиняються, звичний образ життя розчиняється у реальності, всі гастролі до початку осені сипляться, як картковий будиночок.Ти просто не розумієш, що буде завтра... Судорожно міркуючи, що з самого необхідного тобі потрібно ТЕРМІНОВО придбати (і це зовсім не сумки і туфлі, про які ти думала на початку минулого сезону), на зміну приходять тренди пандемії: маски, рукавички, антисептики, гречка (як виявилося)...... тому що, коли ти не можеш купити речі першої необхідності, здається, кінець світу близький", - розповіла вона.

Друга стадія – паніка і параноя, коли тривога за рідних переповнює свідомість. "Похід в магазин нагадує шлях на Голгофу, а по приходу додому ти не розумієш, як до цього всього доторкнутися і продезінфікувати, "хвора" фантазія всюди малює дотик чужих рук..... Ти нескінченно їх миєш і все, що трапляється на шляху, а що не можеш засунути під кран, до міліметра обробляєш антисептиком, від чого сам повільно, але вірно сходиш з розуму, а твої руки стають схожими на "наждачний папір", - поділилася суддя Танців з зірками.

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Наступний стан балерини - це апатія змішана з втомою і подальше прийняття ситуації. Хочеться гуляти на вулиці, насолоджуватися спілкуванням з близькими, влаштувати душевну зустріч очі в очі: "Ти сумуєш за звичним способом життя, друзям і близьким. Але розумієш, що зараз ти ніби на іншій планеті".

"Безповоротне переосмислення цінностей, світогляду і переворот свідомості.... Майбутнє таке туманне, і все, що залишається – намагатися (навчитися) жити в моменті і нічого не упускати", - підсумувала вона.

Раніше Катерина Кухар поділилася правилами харчування на карантині і розповіла, як тримати себе у формі.

Автор: Аня Бойчук