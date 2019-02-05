"Хто зі мною?" спокуслива Аніта Луценко в боді кинула виклик шанувальникам

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Фітнес-тренер кинула виклик всім, хто любить солодке

Відомий фітнес-тренер і сама спортивна ведуча на телебаченні Аніта Луценко вирішила випробувати шанувальників на міцність і влаштувати новий марафон. Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті, супроводивши текст власним мотивуючим фото.

В кадрі спортсменка позує в пікантному боді ніжного персикового кольору з одним рукавом. Цей предмет гардероба ідеально підкреслює її стрункі форми.

"Крихітки! А як вам ідея знову 14 днів прожити без солодкого з наступного понеділка (11 лютого). Ні-ні грамульки. Хто зі мною?" - поцікавилася тренер.

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Підписники фітнес-інструктора з задоволенням виявили бажання приєднатися до марафону і прийняли виклик, а також не забули залишити для Луценка компліменти. Багато прихильників ведучої відзначили, що для них це буде перевіркою сили волі, адже уявити життя без солодкого їм поки складно.

"Ви прекрасні!", "Відмінна ідея", "Супер, готова!", "Хочу, але сумніваюся, що зможу", "Ой, з задоволенням! З Вами така мотивація", "Дуже хочу випробувати свою силу волі!", «Оооо. Супер! Щоб до 8 Березня бути красивими і стрункими", - з ентузіазмом сприйняли ідею Аніти її читачі.

Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, що Аніта Луценко порадила шанувальникам спробувати горіхове молоко, приготоване за її рецептом.

До речі, Аніта Луценко розповіла про особливості харчування її маленької доньки і дала поради молодим мамам.

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