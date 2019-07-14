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"Хто красивіше?" Оля Полякова в міні-спідниці повеселила мережу забавним конкурсом

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.07.2019 - 14:06
"Хто красивіше?" Оля Полякова в міні-спідниці повеселила мережу забавним конкурсом
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка поділилася забавним фотоколажем, порівнявши себе з морквою

Українська співачка і новоспечений політик Оля Полякова, яка після довгого мовчання в соцмережах повернулася і порадувала шанувальників пікантним фото, на цей раз повеселила фоловерів смішним фотоколажем і незвичайним конкурсом.

"Королева ночі" опублікувала знімок, на якому вона зображена в чудовому вбранні зі зйомок шоу "Х-фактор" - помаранчевій міні-спідниці і короткій чорній майці. При цьому артистка спокусливо виставила одну ногу вперед, а довгі локони залишила струмувати по плечах. Поруч зі своїм знімком вона прикріпила фото морквини незвичайної форми, яка нагадує позу Полякової.

&quot;Хто красивіше?&quot; Оля Полякова в міні-спідниці повеселила мережу забавним конкурсом

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Отже конкурс! Хто красивіше?" - з гумором поцікавилася виконавиця.

&quot;Хто красивіше?&quot; Оля Полякова в міні-спідниці повеселила мережу забавним конкурсом

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Підписники і зіркові колеги Ольги оцінили її почуття гумору і поспішили залишити свої відгуки.

  • Таке почуття гумору - це найкраще, що може бути в людині
  • Морквина звичайно яскравіше виглядає, багато фарб і більше гола, але ноги трохи симетричні, тому Оля
  • Полякової більше плюсів: вона корисна не лише для зору, але і для слуху)
  • Морква краща
  • А морквина-то з целлюлем
  • Красуня
  • Авжеж, чудо природи в обох випадках
  • Ну, звичайно ж, Морквина зліва
  • Олічка ти краше всіх
  • Обидві хороші)))
  • Звичайно шо морквина
  • Олічка звичайно ти
  • Морквина корисніше
 

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

&quot;Хто красивіше?&quot; Оля Полякова в міні-спідниці повеселила мережу забавним конкурсом

&quot;Хто красивіше?&quot; Оля Полякова в міні-спідниці повеселила мережу забавним конкурсомСкріншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

Раніше Оля Полякова захопила появою на зйомках "Х-фактора" у сукні-міні з пікантними шнурівками.

Також Оля Полякова підкорила мережу зухвалим латексним нарядом, що підкреслив її струнку фігуру.

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