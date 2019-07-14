"Хто красивіше?" Оля Полякова в міні-спідниці повеселила мережу забавним конкурсом

Співачка поділилася забавним фотоколажем, порівнявши себе з морквою
Українська співачка і новоспечений політик Оля Полякова, яка після довгого мовчання в соцмережах повернулася і порадувала шанувальників пікантним фото, на цей раз повеселила фоловерів смішним фотоколажем і незвичайним конкурсом.
"Королева ночі" опублікувала знімок, на якому вона зображена в чудовому вбранні зі зйомок шоу "Х-фактор" - помаранчевій міні-спідниці і короткій чорній майці. При цьому артистка спокусливо виставила одну ногу вперед, а довгі локони залишила струмувати по плечах. Поруч зі своїм знімком вона прикріпила фото морквини незвичайної форми, яка нагадує позу Полякової.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
"Отже конкурс! Хто красивіше?" - з гумором поцікавилася виконавиця.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Підписники і зіркові колеги Ольги оцінили її почуття гумору і поспішили залишити свої відгуки.
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Скріншот поста (instagram.com/polyakovamusic)
Раніше Оля Полякова захопила появою на зйомках "Х-фактора" у сукні-міні з пікантними шнурівками.
Також Оля Полякова підкорила мережу зухвалим латексним нарядом, що підкреслив її струнку фігуру.