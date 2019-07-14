"Хто красивіше?" Оля Полякова в міні-спідниці повеселила мережу забавним конкурсом

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка поділилася забавним фотоколажем, порівнявши себе з морквою

Українська співачка і новоспечений політик Оля Полякова, яка після довгого мовчання в соцмережах повернулася і порадувала шанувальників пікантним фото, на цей раз повеселила фоловерів смішним фотоколажем і незвичайним конкурсом.

"Королева ночі" опублікувала знімок, на якому вона зображена в чудовому вбранні зі зйомок шоу "Х-фактор" - помаранчевій міні-спідниці і короткій чорній майці. При цьому артистка спокусливо виставила одну ногу вперед, а довгі локони залишила струмувати по плечах. Поруч зі своїм знімком вона прикріпила фото морквини незвичайної форми, яка нагадує позу Полякової.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Отже конкурс! Хто красивіше?" - з гумором поцікавилася виконавиця.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Підписники і зіркові колеги Ольги оцінили її почуття гумору і поспішили залишити свої відгуки.

Таке почуття гумору - це найкраще, що може бути в людині

Морквина звичайно яскравіше виглядає, багато фарб і більше гола, але ноги трохи симетричні, тому Оля

Полякової більше плюсів: вона корисна не лише для зору, але і для слуху)

Морква краща

А морквина-то з целлюлем

Красуня

Авжеж, чудо природи в обох випадках

Ну, звичайно ж, Морквина зліва

Олічка ти краше всіх

Обидві хороші)))

Звичайно шо морквина

Олічка звичайно ти

Морквина корисніше

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Скріншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

Раніше Оля Полякова захопила появою на зйомках "Х-фактора" у сукні-міні з пікантними шнурівками.

Також Оля Полякова підкорила мережу зухвалим латексним нарядом, що підкреслив її струнку фігуру.