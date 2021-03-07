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Ксенія Мішина похвалилася апетитною фігурою в ультракороткому блискучому костюмі (фото)

Новость на русском → Неділя 07 березня 2021 11:40
Ксенія Мішина похвалилася апетитною фігурою в ультракороткому блискучому костюмі (фото) Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Анна Кисельова

Знаменита українська актриса і головна героїня "Холостячки" Ксенія Мішина не перестає тішити шанувальників новими фотографіями та відео. Цього разу артистка показала шанувальникам абсолютно новий для себе образ в дуже короткому блискучому костюмі.

Фотографію дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Для нової фотозйомки актриса обрала досить відверте вбрання. Зірка постала перед камерою в спокусливій позі та проникливо дивилася в об'єктив. Вона приміряла золотистий кроп-топ з блискітками та мініспідницю. Наряд вдало підкреслив бездоганну фігуру Ксенії Мішиної.

Стильний аутфіт акторка доповнила чорними босоніжками з золотим ланцюжком, а також сережками-кільцями в тон. Стилісти не залишили без уваги розкішне волосся зірки: вони розпустили його і поклали ніжними локонами.

Витончений look зірки завершив нюдовый макіяж. Ксенії Мішиній нафарбували очі коричневими тінями та чорними стрілками, а губи підкреслили рожевим блиском.

Ксенія Мішина похвалилася апетитною фігурою в ультракороткому блискучому костюмі (фото)

Мішина Ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Знаменитість вирішила підтримати всіх тих своїх прихильників, хто не отримує достатньої підтримки від своїх близьких.

"Підтримаймо один одного словом і ділом! Я знаю, що багато з вас прямо зараз не отримують підтримку або схвалення від близьких і рідних, але ми їх не звинувачуємо, просто зараз вони по-іншому не вміють. Але навіщо нам чекати і ображатися?! Це не ефективно! Зробімо це один для одного!", - написала вона під фото.

На її пропозицію схвально відгукнулися сотні фанатів і розповіли свої унікальні історії. Багато з них також стали робити Мішиній компліменти з приводу її нового образу.

Раніше Мішина Ксенія розповіла справжню причину сварок з Еллертом.

До цього Мішина Ксенія показала шанувальникам спокусливе відео з душу. Дівчина знялася повністю без одягу.

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