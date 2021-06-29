Ксенія Мішина і Олександр Еллерт зробили парні тату: "забилися любов'ю"

Українська актриса Ксенія Мішина і її коханий, переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт після чуток про своє розставання остаточно довели всім, що їх любов міцна як ніколи - пара зробила символічні парні татуювання.

Закохані опублікували у своїх Instagram однакові фото, на яких продемонстрували новенькі малюнки на шкірі.

Так, Мішина опублікувала фото, де вони з обранцем лежать на яхті, піднявши ноги вгору. Вони набили собі сердечка на щиколотці - Ксенія червоне, а Олександр зелене. Символізм в тому, що в Instagram вони завжди обмінюються саме такими смайликами.

"За традицією прислали один одному наші сердечка. Назавжди", – підписала кадр актриса.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт показали свої милі парні татуювання (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Еллерт також опублікував цей знімок у своєму акаунті.

"Забилися любов'ю", - підписав кадр автор"Квартал 95".

На публікацію відреагував і ведучий "Холостячки" Григорій Решетник.

"Круто. Свято наближається", - загадково написав він.

Чи не на весілля натякає Решетник?

У будь-якому випадку, шанувальники прийшли в захват від вчинку закоханих і закидали їх розчуленими коментарями.