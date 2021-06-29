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Ксенія Мішина і Олександр Еллерт зробили парні тату: "забилися любов'ю"

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Вівторок 29 червня 2021 10:32
Ксенія Мішина і Олександр Еллерт зробили парні тату: "забилися любов'ю" Ксенія Мішина та Олександр Еллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Автор: Марина Настевич

Українська актриса Ксенія Мішина і її коханий, переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт після чуток про своє розставання остаточно довели всім, що їх любов міцна як ніколи - пара зробила символічні парні татуювання.

Закохані опублікували у своїх Instagram однакові фото, на яких продемонстрували новенькі малюнки на шкірі.

Так, Мішина опублікувала фото, де вони з обранцем лежать на яхті, піднявши ноги вгору. Вони набили собі сердечка на щиколотці - Ксенія червоне, а Олександр зелене. Символізм в тому, що в Instagram вони завжди обмінюються саме такими смайликами.

"За традицією прислали один одному наші сердечка. Назавжди", – підписала кадр актриса.

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт зробили парні тату: &quot;забилися любов'ю&quot;

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт показали свої милі парні татуювання (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Еллерт також опублікував цей знімок у своєму акаунті.

"Забилися любов'ю", - підписав кадр автор"Квартал 95".

На публікацію відреагував і ведучий "Холостячки" Григорій Решетник.

"Круто. Свято наближається", - загадково написав він.

Чи не на весілля натякає Решетник?

У будь-якому випадку, шанувальники прийшли в захват від вчинку закоханих і закидали їх розчуленими коментарями.

  • Обожнюю вашу пару
  • Дотримали обіцянки
  • Ви з Еллертом офігенна пара. Ви такі класні разом. Бажаю вам удачі, щастя і міцної любові
  • Краща пара. Щастя вам і любові нескінченної
  • Які ж ви шалені, обожнюємо! Нескінченної любові вам
  • Ви очманілі, щастя вам неземного
  • У вашому випадку, дві половинки знайшли один одного! Такі класні, любові вам! Бережіть один одного!
  • Шикарна пара, вічної любові і розуміння
  • Ксюша Сашина і Саша Ксюшин.
  • Ви круті і милі, а тепер чекаємо весілляяяя！
  • Краще і не придумати ідею для Ваших парних татушек, супер романтично і красиво

Нагадаємо, що раніше Ксенія і Саша відпочили в Криму, звідки родом актриса. Вона показала фото в купальнику на яхті, а також відсвяткувала там своє 32-річчя.

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