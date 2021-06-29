Ксенія Мішина і Олександр Еллерт зробили парні тату: "забилися любов'ю"
Українська актриса Ксенія Мішина і її коханий, переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт після чуток про своє розставання остаточно довели всім, що їх любов міцна як ніколи - пара зробила символічні парні татуювання.
Закохані опублікували у своїх Instagram однакові фото, на яких продемонстрували новенькі малюнки на шкірі.
Так, Мішина опублікувала фото, де вони з обранцем лежать на яхті, піднявши ноги вгору. Вони набили собі сердечка на щиколотці - Ксенія червоне, а Олександр зелене. Символізм в тому, що в Instagram вони завжди обмінюються саме такими смайликами.
"За традицією прислали один одному наші сердечка. Назавжди", – підписала кадр актриса.
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт показали свої милі парні татуювання (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Еллерт також опублікував цей знімок у своєму акаунті.
"Забилися любов'ю", - підписав кадр автор"Квартал 95".
На публікацію відреагував і ведучий "Холостячки" Григорій Решетник.
"Круто. Свято наближається", - загадково написав він.
Чи не на весілля натякає Решетник?
У будь-якому випадку, шанувальники прийшли в захват від вчинку закоханих і закидали їх розчуленими коментарями.
- Обожнюю вашу пару
- Дотримали обіцянки
- Ви з Еллертом офігенна пара. Ви такі класні разом. Бажаю вам удачі, щастя і міцної любові
- Краща пара. Щастя вам і любові нескінченної
- Які ж ви шалені, обожнюємо! Нескінченної любові вам
- Ви очманілі, щастя вам неземного
- У вашому випадку, дві половинки знайшли один одного! Такі класні, любові вам! Бережіть один одного!
- Шикарна пара, вічної любові і розуміння
- Ксюша Сашина і Саша Ксюшин.
- Ви круті і милі, а тепер чекаємо весілляяяя！
- Краще і не придумати ідею для Ваших парних татушек, супер романтично і красиво
Нагадаємо, що раніше Ксенія і Саша відпочили в Криму, звідки родом актриса. Вона показала фото в купальнику на яхті, а також відсвяткувала там своє 32-річчя.