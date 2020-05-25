Крим подарував мені чоловіка: Маша Єфросиніна про доленосну зустріч і першу відпустку з коханим

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча зізналася, що їх знайомство вийшло дещо курйозним

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна відзначила свій день народження на карантині - 25 травня їй виповнився 41 рік. Іменинниця встигла зачарувати шанувальників милим домашнім луком, позуючи босоніж і в піжамі, зате з букетом троянд і оберемком кульок. Свято вона зустріла в теплому сімейному колі - з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дітьми, дочкою Наною і сином Сашею. В інтерв'ю "Каравану історій" Маша розповіла, як сталася доленосна зустріч з майбутнім чоловіком, а також про їх першу спільну відпустку.

Познайомилися вони в рідному для майбутньої зірки Криму - адже Єфросиніна народилася в Керчі. А тоді вона приїхала в Ялту відпочити. І зустріла свою долю...біля кіоску!

"Ялта – друге за значимістю місто для мене. Я ж саме там познайомилася з Тимуром, прямо на набережній. ... На той момент я вже давно жила в Києві, працювала на «Новому каналі» в «Підйомі», і треба ж було приїхати до Ялти на вікенд з подружками, щоб зустріти свою долю! Фактично мій рідний Крим подарував мені чоловіка.

А відбулася наша доленосна зустріч дуже смішно. Ми опинилися в один і той же час біля одного і того ж кіоску. Я купувала яблучний сік, а він – воду. Ось так і зіткнулися. Честночестно, це не були сигарети або шампанське – сік! Тимур запитав: «Я вас десь бачив?» Я, зірка, кінематографічно проткнула соломинкою коробку з яблучним соком, взяла трубочку її в зуби, почала втягувати сік і при цьому вимовила: «Дуже смішно!» Як мене можна не знати? Адже минуло всього кілька місяців після отримання премії «Телетріумф»! Зараз смішно згадувати і той яблучний сік, жахливо нудотний і огидний, і мою першу реакцію на питання Тимура..." - поділилася теледіва

Фото: Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв, 2015 рік (особистий архів провідною)

Ведуча додала, що на той момент у неї було розчарування в чоловіках і вона абсолютно не шукала відносин.

"Тимура я як раз зустріла в момент душевної травми. У свої двадцять два розчарувалася в чоловіках і зовсім не збиралася найближчим часом будувати нові відносини, тому так дзвінко відреагувала на його увагу", - зізналася Маша.

Що ж, вийшло все інакше і в 2003 році пара одружилася - через два роки після знайомства. Саме з Тимуром ведуча почала активно подорожувати і відпочивати за кордоном.

"По-справжньому я почала відпочивати тільки з чоловіком. Коли він з'явився в моєму житті, нарешті почалася моя ера подорожей. Можна сказати, до цього я ніде і не була. Постійно працювала, виходила в прямий ефір, займалася виключно кар'єрою і професійним, а не особистим зростанням", - говорить знаменитість.

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком (instagram.com/mashaefrosinina)

Їх перша спільна відпустка була в Іспанії і запам'яталася Маші як дуже щасливий час, незважаючи на деякі незручності і те, що вони з чоловіком виявилися дуже різними.

"З Тимуром ми познайомилися в 2001 році і вже через кілька місяців полетіли в Іспанію, в маленьке містечко Бланес. Це був прекрасний відпочинок, незважаючи на страшну провінцію, брудний тризірковий готель і два окремі ліжка на коліщатках в нашому номері. Але мені та відпустка донині здається доленосною, чарівною і п'ятизірковою, тому що ми були в колосальній романтичній ейфорії, закохані і щасливі. Нічого не знали один про одного, були відомі «хімією», яка з'єднувала нас... Проте мені весь час здавалося, що нічого у нас не вийде. Ми з Тимуром були не те що полярні, ми перпендикулярні. У всьому. По відношенню до життя, за темпераментом. Він точно не планував бачити поруч із собою жінку, пов'язану з телебаченням і з такою жагою охопити все і відразу, а ще бажано побільше і швидше. Дуже цікаво спостерігати за тим, як люди здатні змінюватися", - розповіла Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком (instagram.com/mashaefrosinina)

А медовий місяць вони провели в Греції, на острові Кріт - тоді Маша була вже вагітна дочкою Наною.

"Наш медовий місяць пройшов на Криті, і він був дуже спокійним. Через місяць після пропозиції Тимура я дізналася про вагітність. Підготовка до весілля сполучилася з токсикозом і переживаннями, тому ми вибрали Крит як саме умиротворений місце на землі, де можна просто відпочити й поспати. Кріт не справив на мене великого враження, тому що весь відпустку я провела в обнімку з товаришем-унітазом з-за пекельного самопочуття. Моя улюблена дівчинка трохи помучила мене, але я їй вдячна, тому що за час вагітності схудла на сімнадцять кілограмів", - розповіла ведуча.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна раптово змінила зачіску на карантині - телеведуча обрізала стильний чубок.

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Автор: Марина Настевіч