Ось і крила виросли: Леся Нікітюк перевтілилася в "богиню Єгипту"

Леся Нікітюк продовжує радувати своїх дописувачів новими фотографіями з Єгипту

Леся Никитюк, которая поплавала в Египте с дельфинами, продемонстрировала своим поклонникам новую фотографию с отдыха. Новое фото известная телеведущая разместила на своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, Никитюк предложила своим пользователям заработать 500 гривен, которые она отдаст тому, кто напишет лучший комментарий к ее фотографии.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Лучший комментарий… от меня 500 грн на карточку и бинты Тутанхамона в подарок! Начинаю читать", - написала телеведущая.

Это очень оживило подписчиков Никитюк, которые и без того, всегда были рады прокомментировать ее фото в соцсети.

"Свежо и ново! Кто похвалит меня лучше всех — тот получит вкусную конфету", - прокомментировала yurieva_tetiana.

"Ангел Леся, ступил на Землю грешную , чтобы помочь людям в спасении человечества", - написала little._.tvar.

"Слава Богу, долетела на крыле самолета", - написала ksenich26.

" Шла, шла, шла сноп сена нашла, на спину прицепили и дальше пошла", - отметила allastorozheva.

"Покоряют Египет длинные ноги, крылья спасают в песчаной дороге... Леся - богиня песка и пустыни! Идти и лететь не проблема отныне", - такие строки написала enechka.poems.

"Голубь мира", - написала fedorova__tanya_.

"Украинский ангел", - прокомментировал dima._.vol.

"Молюсь, чтобы пришла весна, и выгнала всю нечисть из верховной рады и жизни украинцев изменились к лучшему", - отметила didkivska_mariana.

"Наша Леся всем богиня и чертовски хороша, только вот она богиня не реки, а камыша. Ножки длинные имеет и одета лучше всех, только плохо, что Лесюня не встречает там рассвет", - написала iriwka_24.

"Ты самая лучшая богиня пустыни", - подчеркнула golik519.

"Серафима во плоти", - отметила ryslanaredko

"Сельский ангел прилетел на отдых в Египет", - написала n.skafa.

"Хмельницкий ангел пустыни", - прокомментировала nat_kozh_96.

"По-моему, нет таких слов, чтобы описать не только это фото, но и все остальные, которые ты делаешь с любовью! Спасибо Леся!", - отметила vikalevchenko23.

"Леся, сегодня не суббота, юбку застегни", - пошутила just_a_girl_265.

"То чувство, когда молишься, чтобы не прилетел Олег Винник и не отнял титул богини Египта", - пошутил romanych85.

Напомним, что Леся Никитюк показала реакцию на комментарии под своим "голым" фото.

Ранее сообщалось о том, что Леся Никитюк с красной помадой показала стильный look.