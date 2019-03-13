Ось і крила виросли: Леся Нікітюк перевтілилася в "богиню Єгипту"

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк продовжує радувати своїх дописувачів новими фотографіями з Єгипту

Леся Нікітюк, яка поплавала в Єгипті з дельфінами, продемонструвала своїм шанувальникам нову фотографію з відпочинку. Нове фото відома телеведуча розмістила на своєму Instagram-акаунті.

Крім того, Нікітюк запропонувала своїм користувачам заробити 500 гривень, які вона віддасть тому, хто напише кращий коментар до її фотографії.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Кращий коментар... від мене 500 грн на картку і бинти Тутанхамона у подарунок! Починаю читати", - написала телеведуча.

Це дуже пожвавило дописувачів Нікітюк, які і без того завжди були раді прокоментувати її фото в соцмережі.

"Свіжо і ново! Хто похвалить мене краще за всіх, той отримає смачну цукерку", - прокоментувала yurieva_tetiana.

"Ангел Леся, ступив на Землю грішну, щоб допомогти людям у порятунку людства", - написала little._.tvar.

"Слава Богу, долетіла на крилі літака", - написала ksenich26.

"Йшла, йшла, йшла сніп сіна знайшла, на спину причепили і далі пішла", - зазначила allastorozheva.

"Підкорюють Єгипет довгі ноги, крила рятують в піщаній дорозі... Леся - богиня піску і пустелі! Йти і летіти не проблема відтепер", - такі рядки написала enechka.poems.

"Голуб миру", - написала fedorova__tanya_.

"Український ангел", - прокоментував dima._.vol.

"Молюся, щоб прийшла весна, і вигнала всю нечисть з верховної ради і життя українців змінилися на краще", - зазначила didkivska_mariana.

"Наша Леся всім богиня і в біса гарна, тільки от вона богиня не річки, а очерету. Ніжки довгі і одягнена краще за всіх, тільки погано, що Лесюня не зустрічає там світанок", - написала iriwka_24.

"Ти найкраща богиня пустелі", - підкреслила golik519.

"Серафима у плоті", - зазначила ryslanaredko

"Сільський ангел прилетів на відпочинок в Єгипет", - написала n.skafa.

"Хмельницький ангел пустелі", - прокоментувала nat_kozh_96.

"Здається, немає таких слів, щоб описати не тільки фото, але і всі інші, які ти робиш з любов'ю! Дякую, Леся!", - зазначила vikalevchenko23.

"Леся, сьогодні субота, спідницю застебни", - пожартувала just_a_girl_265.

"То відчуття, коли молишся, щоб не прилетів Олег Вінник і не відібрав титул богині Єгипту", - пожартував romanych85.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала реакцію на коментарі під своїм "голим" фото.

Раніше повідомлялося про те, що Леся Нікітюк з червоною помадою показала стильний look.