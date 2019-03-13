Ось і крила виросли: Леся Нікітюк перевтілилася в "богиню Єгипту"

Леся Нікітюк продовжує радувати своїх дописувачів новими фотографіями з Єгипту
Леся Нікітюк, яка поплавала в Єгипті з дельфінами, продемонструвала своїм шанувальникам нову фотографію з відпочинку. Нове фото відома телеведуча розмістила на своєму Instagram-акаунті.
Крім того, Нікітюк запропонувала своїм користувачам заробити 500 гривень, які вона віддасть тому, хто напише кращий коментар до її фотографії.
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
"Кращий коментар... від мене 500 грн на картку і бинти Тутанхамона у подарунок! Починаю читати", - написала телеведуча.
Це дуже пожвавило дописувачів Нікітюк, які і без того завжди були раді прокоментувати її фото в соцмережі.
"Свіжо і ново! Хто похвалить мене краще за всіх, той отримає смачну цукерку", - прокоментувала yurieva_tetiana.
"Ангел Леся, ступив на Землю грішну, щоб допомогти людям у порятунку людства", - написала little._.tvar.
"Слава Богу, долетіла на крилі літака", - написала ksenich26.
"Йшла, йшла, йшла сніп сіна знайшла, на спину причепили і далі пішла", - зазначила allastorozheva.
"Підкорюють Єгипет довгі ноги, крила рятують в піщаній дорозі... Леся - богиня піску і пустелі! Йти і летіти не проблема відтепер", - такі рядки написала enechka.poems.
"Голуб миру", - написала fedorova__tanya_.
"Український ангел", - прокоментував dima._.vol.
"Молюся, щоб прийшла весна, і вигнала всю нечисть з верховної ради і життя українців змінилися на краще", - зазначила didkivska_mariana.
"Наша Леся всім богиня і в біса гарна, тільки от вона богиня не річки, а очерету. Ніжки довгі і одягнена краще за всіх, тільки погано, що Лесюня не зустрічає там світанок", - написала iriwka_24.
"Ти найкраща богиня пустелі", - підкреслила golik519.
"Серафима у плоті", - зазначила ryslanaredko
"Сільський ангел прилетів на відпочинок в Єгипет", - написала n.skafa.
"Хмельницький ангел пустелі", - прокоментувала nat_kozh_96.
"Здається, немає таких слів, щоб описати не тільки фото, але і всі інші, які ти робиш з любов'ю! Дякую, Леся!", - зазначила vikalevchenko23.
"Леся, сьогодні субота, спідницю застебни", - пожартувала just_a_girl_265.
"То відчуття, коли молишся, щоб не прилетів Олег Вінник і не відібрав титул богині Єгипту", - пожартував romanych85.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала реакцію на коментарі під своїм "голим" фото.
Раніше повідомлялося про те, що Леся Нікітюк з червоною помадою показала стильний look.