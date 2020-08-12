У мереживний масці і розкішній сукні: 55-річна Сара Джессіка Паркер вирушила на прогулянку в ефектному вбранні

Сара Джессіка Паркер - визнана ікона стилю, яка не перестає радувати своїм розкішним видлядом навіть на вулицях Нью-Йорка. Саме там застали її папараці. Актриса вирушила в бутик власного взуттєвого бренду. Як відомо, зірка серіалу «Секс у великому місті» зараз приділяє багато уваги особистому бізнесу. Вона бере активну участь в роботі магазину, регулярно відвідуючи його. Робочий день 55-річна знаменитість вирішила провести в незвичному образі.

Сара в новому образі (фото: скріншот instagram.com/hellocanadamag)

Вона одягла довгу білу сукню з пишною спідницею і укороченими рукавами, покриту різнобарвними квітами. Доповнили як завжди ідеальний лук стильної бізнес-вумен, а також ідеальної дружини і мами, чорні босоніжки з пряжками, чорна сумка через плече з ручкою кислотного відтінку, а також незвичайна захисна маска, зшита з мереживної тканини. Останній штрих - намисто, великі сонцезахисні окуляри і годинник на зап'ясті. Що ж, Сара вкотре довела: вона вміє компонувати речі, щоб вони злилися в ідеальний аутфіт.

Сара в своєму бутику (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

До слова, ще пару днів назад Сара Джессіка анонсувала в своєму Instagram, що настає сезон знижок. Вона також доповнила, що збирається особисто навідуватися в свій бутик - і не просто так, а з метою допомогти покупцям підібрати ідеальну «пару». І, як видно на кадрах папараці, своє слово вона стримала. Також вона розповіла на своїй сторінці, що бере участь навіть в розвезення товарів - так як кур'єри часом не справляються з доставкою. Як повідомляють джерела, після магазину вона вирушила за кількома адресами з новинками.

"Це був чудовий день. Так приємно перебувати з нашими покупцями (безпечно, на відстані і в масці) і поспілкуватися з усіма, хто дзвонив в бутик, щоб отримати інформацію або зробити замовлення. Зараз я прямую в центр міста до нашої покупниці в Вест-Віллідж, щоб доставити покупку... », - писала Паркер про свой минулий візит в бутик.