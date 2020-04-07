В кружевном белье и с усами: Слава из НеАнгелов показала, как сходит с ума на карантине

Певица показала, в каком виде она отправляется спать
Каждый развлекается на карантине, как может - и звезды не исключение. К примеру, Слава Каминская из НеАнгелов активно занялась своей фигурой и устраивает домашние тренировки, показывая некоторые из них онлайн. В этом ей с удовольствием помогает 4-летняя дочка Лаура, выступая в роли такой себе "гантели" для утяжеления. Кроме того, певица вместе с детьми готовит вкусняшки и разбирает гардероб. Длительное нахождение дома все же дает о себе знать и артистка иногда немного "сходит с ума" и начинает дурачиться.
Так, Слава поделилась в Instagram забавным и несколько пикантным видео, сделанным перед отходом ко сну. В ролике артистка снимает себя в зеркале, при этом на ней лишь розовое кружевное нижнее белье. А когда в кадр попадает лицо звезды, мы видим на нем забавные усики, созданные с помощью фильтра.
"Усики- пропуск в трусики. Спокойной ночи", - прокомментировала игривое видео Каминская.
Видео: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Фолловеры оценили юмор Славы и принялись шутливо комментировать публикацию артистки.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Ранее Слава Каминская рассказала о пластике и рассекретила, какую операцию по изменению внешности сделала последней.