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В кружевном белье и с усами: Слава из НеАнгелов показала, как сходит с ума на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2020 - 10:57
В кружевном белье и с усами: Слава из НеАнгелов показала, как сходит с ума на карантине
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица показала, в каком виде она отправляется спать

Каждый развлекается на карантине, как может - и звезды не исключение. К примеру, Слава Каминская из НеАнгелов активно занялась своей фигурой и устраивает домашние тренировки, показывая некоторые из них онлайн. В этом ей с удовольствием помогает 4-летняя дочка Лаура, выступая в роли такой себе "гантели" для утяжеления. Кроме того, певица вместе с детьми готовит вкусняшки и разбирает гардероб. Длительное нахождение дома все же дает о себе знать и артистка иногда немного "сходит с ума" и начинает дурачиться.

Так, Слава поделилась в Instagram забавным и несколько пикантным видео, сделанным перед отходом ко сну. В ролике артистка снимает себя в зеркале, при этом на ней лишь розовое кружевное нижнее белье. А когда в кадр попадает лицо звезды, мы видим на нем забавные усики, созданные с помощью фильтра.

"Усики- пропуск в трусики. Спокойной ночи", - прокомментировала игривое видео Каминская.

Видео: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Фолловеры оценили юмор Славы и принялись шутливо комментировать публикацию артистки.

  • Вы крутая!!! Когда смотрю на Вас заряжаюсь позитивом и силой. На злюк не обращайте внимание, они просто
  • Шикарная попа
  • Карантин даёт о себе знать. Крыша едет неспеша
  • Клас! Головне тепер не зупинятися!
  • Самоирония - это все. Так веселее )
  • Видно, что салоны красоты закрыты. Но даже с усиками - королева
  • Вячеслава. Обожаю вас))
  • Женись на мне
  • Смешная..
  • Секси усики
  • Хороша, чертовка
  • Тоже хочу усики
  • Карантин берет своё
  • Тебе к лицу, так ходи постоянно
  • Это Игорь Николаев? Ну у него вроде "орех" получше.

В кружевном белье и с усами: Слава из НеАнгелов показала, как сходит с ума на карантине

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Ранее Слава Каминская рассказала о пластике и рассекретила, какую операцию по изменению внешности сделала последней.

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