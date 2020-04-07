В кружевном белье и с усами: Слава из НеАнгелов показала, как сходит с ума на карантине

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица показала, в каком виде она отправляется спать

Каждый развлекается на карантине, как может - и звезды не исключение. К примеру, Слава Каминская из НеАнгелов активно занялась своей фигурой и устраивает домашние тренировки, показывая некоторые из них онлайн. В этом ей с удовольствием помогает 4-летняя дочка Лаура, выступая в роли такой себе "гантели" для утяжеления. Кроме того, певица вместе с детьми готовит вкусняшки и разбирает гардероб. Длительное нахождение дома все же дает о себе знать и артистка иногда немного "сходит с ума" и начинает дурачиться.

Так, Слава поделилась в Instagram забавным и несколько пикантным видео, сделанным перед отходом ко сну. В ролике артистка снимает себя в зеркале, при этом на ней лишь розовое кружевное нижнее белье. А когда в кадр попадает лицо звезды, мы видим на нем забавные усики, созданные с помощью фильтра.

"Усики- пропуск в трусики. Спокойной ночи", - прокомментировала игривое видео Каминская.

Видео: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Фолловеры оценили юмор Славы и принялись шутливо комментировать публикацию артистки.

Вы крутая!!! Когда смотрю на Вас заряжаюсь позитивом и силой. На злюк не обращайте внимание, они просто

Шикарная попа

Карантин даёт о себе знать. Крыша едет неспеша

Клас! Головне тепер не зупинятися!

Самоирония - это все. Так веселее )

Видно, что салоны красоты закрыты. Но даже с усиками - королева

Вячеслава. Обожаю вас))

Женись на мне

Смешная..

Секси усики

Хороша, чертовка

Тоже хочу усики

Карантин берет своё

Тебе к лицу, так ходи постоянно

Это Игорь Николаев? Ну у него вроде "орех" получше.

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Ранее Слава Каминская рассказала о пластике и рассекретила, какую операцию по изменению внешности сделала последней.