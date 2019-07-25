"Круте відкриття": Катя Осадча надихнула здійсненням давньої мрії

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Пара телеведучих влаштувала арт-день в Гаазі

Катя Осадча та Юрій Горбунов не перестають засипати своїх шанувальників яскравими фото і відео з Амстердама. Українські телеведучі вирушили в портове місто всього на три дні, але "фотовражень" вистачить ще на рік вперед.

Не став винятком і новий день в Нідерландах. Тільки от провести його Осадча та Горбунов вирішили вже не в Амстердамі, а в Гаазі, куди вирушили на поїзді. І мета поїздки – більш, ніж поважна. З'ясувалося, що пара відвідала всесвітньо відомий Музей Мауріцхейс в Гаазі. У цьому музеї можна розглянути одні з найбільш знакових картин світової культури. Приміром, портрет "Дівчини з перловою сережкою" Яна Вермеєра. Або картина "Щиголь" Карела Фабриціуса. До речі, саме з цими знаковими творами і поспішили зробити фото Осадча та Горбунов.

Катя Осадча та Юрій Горбунов милуються картиною Вермеєра "Дівчина з перловою сережкою"

Як завжди, Горбунов дуже лаконічний в описі своїх емоцій:

"Дівчина з перловою сережкою! Красива!" – пише Горбунов.

А от Катя Осадча супроводжувала свій пост обширним коментарем.

"Картину Яна Вермєєра "Дівчина з перловою сережкою" називають північною Монною Лізою. Багато років я мріяла її побачити. Коли ми спонтанно поїхали в Амстердам і так само спонтанно вирішили поїхати в Гаагу, я забула про свою давню мрію і тільки вже в потязі зрозуміла, що картина в музеї саме в Гаазі й все зійшлося. А ось про “Щиглика” Карела Фабріціуса — картина, на честь якої письменниця Донна Тарт назвала свою найвідомішу книгу (Пулітцерівська премія 2014) я не знала, точніше, не знала, що вона саме в Гаазі це було несподіваним і крутим відкриттям. Чекаємо на вихід фільму "Щиглик", мені дуже цікаво, як екранізують", - пише Осадча.

Катя Осадча з картиною "Щиголь" Карела Фабриціуса (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники Осадчої також поспішили прокоментувати її нові фото:

"І я дуже чекаю на екранізацію! Книга дууууже вразила!"

"Одна из любимых книг - "Щегол"

"Неймовірно красиві картини"

"Книга "Щиголь" в моєму ТОПі вже дуже багато часу. Чудова історія"

"На Полякову похожа ця дівчина з сережкою"

"Посмотрите фильм! Это что-то!))) Невозможно оторваться"

"Я как раз читаю эту книгу, м тут раз - и в ленте "Щегол"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Також зіркова пара телеведучих показала загальне фото під час прогулянки по Гаазі. Щасливі Осадча та Горбунов широко посміхаються в камеру.

Осадча та Горбунов в Гаазі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, раніше Осадча підкорила по-дівочому милим образом з Амстердама. Телеведуча показала велопрогулянку по місту зі своїм чоловіком. При цьому для чергового виходу Осадча підібрала зручний, але стильний образ - в рожевих удлиненых шортах і білій сорочці.

Також імениті телеведучі вирішили спробувати місцеві делікатеси". Як відомо, столиця Нідерландів – це портове місто. Тому нестачі в морепродуктах тут немає. Катя і Юрій спробували одну з "фішок" місцевого фастфуду, а саме – сендвіч з оселедцем. Також пара заскочила в один з ресторанчиків, замовивши ситний набір морських делікатесів.