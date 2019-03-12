Та ти крутий: Потап захопив стильним селфі з сережками у вухах

Шанувальники назвали свого улюбленця "крутим красенем"

Потап любит порадовать поклонников своими "ироничными" селфи. Достаточно часто известный продюсер с юмором подходит к публикации новых постов в соцсетях, а также интригой. В этом вопросе Потапу "нет равных". К примеру, не так давно Потап поделился стильным образом в черных тонах. А вот под фото указал достаточно странные хештеги – "гей рэп". Безусловно, такие "неоднозначные намеки" вызвали у подписичков исполнителя десятки вопросов и комментариев.

Однако больше всего подписчиков озадачила другая дерзкая провокация Потапа. Тогда он буквально завернул лицо в полотенце, выглядывал один только нос. И всячески стал подталкивать поклонников к пошлым мыслям.

А недавно Потап поделился с поклонниками более спокойным фото без интриг, но не без словесного каламбура.

На селфи рэпер позирует на фоне стены в красочном граффити. При этом смотрится Потап очень даже стильно – в кожаной черной курточке, под ней черная футболка. А вот в ушах – серьги.

"Граф #ити", - забавно подписал снимок продюсер.

Стильный Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Подписчики Потапа оценили его новый модный выход. Очень многие отметили, что смотрится он на фото круто.

"Чувак, ты крут"

"Крутой фон"

"Серьги идут"

"Наш Красавчик"

"Недавно о Вас много узнала, Вы действительно очень талантливый и добрый, а еще очень симпатичный, милый Человек и Вы мне нравитесь!"

"Борода к лицу)"

Напомним, ранее Настя Каменских взбудоражила сеть постельным фото и показала формы в бикини.