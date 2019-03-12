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Та ти крутий: Потап захопив стильним селфі з сережками у вухах

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.03.2019 - 21:32
Та ти крутий: Потап захопив стильним селфі з сережками у вухах
Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники назвали свого улюбленця "крутим красенем"

Потап любить порадувати шанувальників своїми "іронічними" селфі. Досить часто відомий продюсер з гумором підходить до публікації нових постів в соцмережах, а також інтригою. В цьому питанні Потапу "немає рівних". Приміром, не так давно Потап поділився стильним образом в чорних тонах. А ось під фото вказав досить дивні хештеги – "гей реп". Безумовно, такі "неоднозначні натяки" викликали у підписників виконавця десятки запитань і коментарів.

Проте найбільше підписників спантеличила інша зухвала провокація Потапа. Тоді він буквально загорнув обличчя в рушник, визирав один тільки ніс. І став всіляко підштовхувати шанувальників до вульгарних думок.

А нещодавно Потап поділився з шанувальниками більш спокійним фото без інтриг, але не без словесного каламбуру.

На селфі репер позує на тлі стіни в барвистому графіті. При цьому виглядає Потап дуже навіть стильно – в чорній шкіряній курточці, під нею чорна футболка. А ось у вухах – сережки.

"Граф #ити", - кумедно підписав знімок продюсер.

Потап

Стильний Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Підписники Потапа оцінили його новий модний вихід. Багато відзначили, що виглядає він на фото круто.

  • "Чувак, ти крут"
  • "Крутий фон"
  • "Сережки йдуть"
  • "Наш Красень"
  • "Нещодавно про Вас багато дізналася, Ви дійсно дуже талановитий і добрий, а ще дуже симпатичний, милий Чоловік і Ви мені подобаєтеся!"
  • "Борода личить)"

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розбурхала мережу постільним фото і показала форми в бікіні.

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