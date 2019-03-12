Та ти крутий: Потап захопив стильним селфі з сережками у вухах

Шанувальники назвали свого улюбленця "крутим красенем"
Потап любить порадувати шанувальників своїми "іронічними" селфі. Досить часто відомий продюсер з гумором підходить до публікації нових постів в соцмережах, а також інтригою. В цьому питанні Потапу "немає рівних". Приміром, не так давно Потап поділився стильним образом в чорних тонах. А ось під фото вказав досить дивні хештеги – "гей реп". Безумовно, такі "неоднозначні натяки" викликали у підписників виконавця десятки запитань і коментарів.
Проте найбільше підписників спантеличила інша зухвала провокація Потапа. Тоді він буквально загорнув обличчя в рушник, визирав один тільки ніс. І став всіляко підштовхувати шанувальників до вульгарних думок.
А нещодавно Потап поділився з шанувальниками більш спокійним фото без інтриг, але не без словесного каламбуру.
На селфі репер позує на тлі стіни в барвистому графіті. При цьому виглядає Потап дуже навіть стильно – в чорній шкіряній курточці, під нею чорна футболка. А ось у вухах – сережки.
"Граф #ити", - кумедно підписав знімок продюсер.
Стильний Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Підписники Потапа оцінили його новий модний вихід. Багато відзначили, що виглядає він на фото круто.
Нагадаємо, раніше Настя Каменських розбурхала мережу постільним фото і показала форми в бікіні.