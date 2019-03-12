Та ти крутий: Потап захопив стильним селфі з сережками у вухах

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники назвали свого улюбленця "крутим красенем"

Потап любить порадувати шанувальників своїми "іронічними" селфі. Досить часто відомий продюсер з гумором підходить до публікації нових постів в соцмережах, а також інтригою. В цьому питанні Потапу "немає рівних". Приміром, не так давно Потап поділився стильним образом в чорних тонах. А ось під фото вказав досить дивні хештеги – "гей реп". Безумовно, такі "неоднозначні натяки" викликали у підписників виконавця десятки запитань і коментарів.

Проте найбільше підписників спантеличила інша зухвала провокація Потапа. Тоді він буквально загорнув обличчя в рушник, визирав один тільки ніс. І став всіляко підштовхувати шанувальників до вульгарних думок.

А нещодавно Потап поділився з шанувальниками більш спокійним фото без інтриг, але не без словесного каламбуру.

На селфі репер позує на тлі стіни в барвистому графіті. При цьому виглядає Потап дуже навіть стильно – в чорній шкіряній курточці, під нею чорна футболка. А ось у вухах – сережки.

"Граф #ити", - кумедно підписав знімок продюсер.

Стильний Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Підписники Потапа оцінили його новий модний вихід. Багато відзначили, що виглядає він на фото круто.

"Чувак, ти крут"

"Крутий фон"

"Сережки йдуть"

"Наш Красень"

"Нещодавно про Вас багато дізналася, Ви дійсно дуже талановитий і добрий, а ще дуже симпатичний, милий Чоловік і Ви мені подобаєтеся!"

"Борода личить)"

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розбурхала мережу постільним фото і показала форми в бікіні.