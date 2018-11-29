Крутіше оригіналу: з'явилася пародія на кліп групи " Время и Стекло"

Відео "Сен-Тропе" - "Не Тронь" (youtube.com/channel/UC9AMKSndpMxdJiAeS2HsUAw)

Відома полтавська група "Сен-Тропе", яка працює в жанрі люмпен-репу, випустила новий кліп. Відео опубліковано на сторінці колективу в YouTube.

У кліпі учасники групи виступають в ролі "сільських хлопців", між якими виник конфлікт. Пісня називається "Не чіпай" і є пародією на композицію групи "Время и Стекло" - "Тролль".

Відео "Время и Стекло" - "Тролль" (youtube.com/channel/UCNi9ncN8XrpIqOnXIhmDXKA)

Користувачі активно коментують нове відео: "Чув, цей, той, красава, це шедевр", ﻿"Вначалі вобше бики жоскі: Один удар і дві вєртухи - і над тобой літають мухи", "Это настолько мерзко, что даже прекрасно", "Ну як тут лойк не постовить﻿".

Скріншот з YouTube (www.youtube.com/watch?v=yMd0A1PZ4Dc)

Групу "Сен-Тропе" утворили Євген Кулик і Дмитро Гайдук - випускники Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. В лютому 2014 року на фіналі полтавської ліги КВН хлопці презентували відео "Стасі", яке пізніше стало вірусним в інтернеті.

У 2016-тому "Сен-Тропе" з піснею "У селові" пройшли відбір у тренувальний табір сьомого "X-Фактора". Судді конкурсу поставили їм чотири "так", але згодом музиканти вийшли з проекту.

В 2017 році "Сен-Тропе" зробили пародію на кліп групи ONUKA "Vidlik".

Раніше повідомлялося, що українська співачка Ані Лорак представила новий кліп на пісню "Сон". Це один з найбільш відвертих кліпів Лорак, в якому вона продемонструвала все тіло.

Також Сергій Бабкін опублікував на своїй сторінці в Instagram пост, в якому емоційно відреагував на новий кліп VERA KEKELIA і DUDA.

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