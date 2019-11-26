У крихітному бікіні і з коханим: Емілі Ратаковскs засипала мережe сексуальними фото з відпочинку на Мальдівах

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель відпочиває з чоловіком

Емілі Ратаковскі, яка і без відпочинку демонструє сексуальні фото в купальниках, цього разу знайшла вагомий привід їх постити. 28-річна модель, актриса і бізнесвумен вирушила разом зі своїм чоловіком, Себастьяном Бір-МакКлардом, на Мальдіви. «Я заздалегідь прошу вибачення за абсурдну кількість контенту, що буде сипатися з цього божественного містечка», – написала модель у своєму профілі, відразу ж опублікувавши спекотне фото з оголеними сідницями.

Емілі на Мальдівах (фото: instagram.com/emrata)

Пізніше Емілі показала знімок з чоловіком – Емілі в білому купальнику з вирізами з боків і оголеними стегнами сидить на плечах у чоловіка, звісивши ноги. «Мальдівське курча», – пожартувала зірка. Після купання в прозорій, блакитного відтінку воді Ратаковскі і її коханий вирішили влаштувати собі побачення, про що Емілі також поспішила повідомити фоловерам.

Емілі і Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Для романтика вона підібрала відповідний образ. Шовкова сукня-комбінація з розрізами з боків відмінно підкреслила спокусливі форми і золотистий загар моделі. Завершили образ тонке намисто на шиї, природна укладка і чуттєвий макіяж.

Емілі на побаченні (фото: instagram.com/emrata)

Також Емілі не втомлюється насолоджуватися красою природи, публікуючи мальовничі відео. Одне з них – під час ранкового катання на велосипеді. «Ранкова поїздка на сніданок», – підписала вона відео, де мчить по дерев'яному містку серед пальм, купаючись у променях ранкового сонця і посміхаючись чоловікові.

Ратаковскі на Мальдівах (фото: instagram.com/emrata)

Що ж, вона заслужила відпочинок! Нагадаємо, зовсім нещодавно дівчина представила нову лінію костюмів. Піджаки і спідниці в чотирьох відтінках вона рекламувала сама, і вони буквально з перших днів стали розлітатися по світу. Також вона пообіцяла кілька комплектів для дому, в яких кожна дівчина, за словами Емілі, буде почувати себе справжньою кішечкою.