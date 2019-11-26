В крошечном бикини и с любимым: Эмили Ратаковски засыпала сеть сексуальными фото с отдыха на Мальдивах

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель отдыхает с мужем

Эмили Ратаковски, которая и без отдыха демонстрирует сексуальные фото в купальниках, в этот раз нашла веский повод их постить. 28-летняя модель, актриса и бизнесвумен отправилась вместе со своим мужем, Себастьяном Бир-МакКлардом, на Мальдивы. «Я заранее прошу прощения за абсурдное количество контента, что будет сыпаться из этого божественного местечка», – написала красотка в своем профиле, сразу же опубликовав жаркое фото с обнаженными ягодицами.

Эмили на Мальдтвах (фото: instagram.com/emrata)

Позже Эмили показала и снимок с супругом – Эмили в белом купальнике с вырезами по бокам и обнаженными бедрами сидит на плечах у мужа, свесив ноги. «Мальдивский цыпленок», – пошутила звезда. После купания в прозрачной лазурного оттенка воде Ратаковски и ее возлюбленный решили устроить себе свидание, о чем Эмили также поспешила сообщить фолловерам.

Эмили и Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Для романтика она подобрала соответствующий образ. Шелковое платье-комбинация с разрезами по бокам отлично подчеркнуло соблазнительные формы и золотистый загар модели. Завершили образ тонкое колье на шее, естественная укладка и чувственный макияж.

Эмили на свидании (фото: instagram.com/emrata)

Также Эмили не устает наслаждаться красотой природы, публикуя живописные видео. Одно из них – во время утреннего катания на велосипеде. «Утренняя поездка на завтрак», – подписала она видео, где мчится по деревянному мостику среди пальм, купаясь в лучах утреннего солнца и улыбаясь мужу.

Ратаковски на Мальдивах (фото/видео: instagram.com/emrata)

Что ж, отдых она заслужила! Напомним, совсем недавно девушка представила новую линию костюмов. Пиджаки и юбки в четырех оттенках она рекламировала сама, и они буквально с первых дней стали разлетаться по миру. Также она пообещала несколько комплектов для дома, в которых каждая девушка, по словам Эмили, будет чувствовать себя настоящей кошечкой.