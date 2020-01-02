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У крихітному бікіні: Ірина Шейк показала голі груди і пружні сідниці

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2020 - 22:22
У крихітному бікіні: Ірина Шейк показала голі груди і пружні сідниці
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина Шейк захопила розкішним тілом

Ірина Шейк, яка нещодавно показала жаркі кадри на березі океану, не втомлюється дивувати своїм прекрасним тілом. На цей раз модель опублікувала фото, на якому позує в рожевому бікіні. Дівчина лежить на животі, демонструючи світові пишні груди і пружні сідниці. Пляжний образ доповнила золотий ланцюжок з підвіскою, а також панама від Burberry. На обличчі моделі немає макіяжу, а волосся мокре від купання. Виглядає вона дуже свіжою.

На знімку зірка зазначила свого улюбленого друга – креативного директора Burberry Рікардо Тіші. «День перший», – написала популярна модель. «Ми вже чекаємо день другий», – не змогли втриматися фолловери.

У крихітному бікіні: Ірина Шейк показала голі груди і пружні сідниціНове фото Ірини (фото: instagram.com/irinashayk)

Швидше за все, Ірина вирушила не просто на відпочинок, а працює над черговим проектом. Так як Рікардо Тіші показав схожі фото на березі океану. На знімку, зробленому пару днів тому, він позує в білих плавках і з сонцезахисними очками. Підпису модельєр означив, що знаходиться в Бразилії, а саме – у штаті Баія. Цілком можливо, дизайнер і його муза вирушили туди разом.

Нагадаємо, Ірина і Рікардо дружать вже дуже давно і не упускають можливості вирушити в спільну поїздку. Дизайнер і модель зблизилися під час численних спільних проектів. Зараз Шейк – головна модель бренду Рікардо Тіші. Вона ходить по подіуму в кожному сезоні, а на світських виходах завжди носить вбрання свого улюбленого дизайнера.

У крихітному бікіні: Ірина Шейк показала голі груди і пружні сідниціРиканрдо Тиші в Бразилії (фото: instagram.com/riccardotisci17)

Також вони часто зустрічаються в звичайному житті. Ірина регулярно публікує спільні знімки, зізнаючись у любові Рікардо. Але про закоханість між парою мови не йде. Вони завжди підкреслюють, що відносини між ними чисто дружні. До того ж Рікардо, який намагається не афішувати своє особисте життя, ніколи не був помічений у відносинах з жінками.

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